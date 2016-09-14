ФАБРИКА ОПЯТЬ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ

Сегодня Центр Творческих Индустрий «Фабрика» в сотрудничестве с Е.К.АртБюро открывают новый выставочный сезон. К этому событию приурочены новые выставки художников и участников мастерских, презентации проекта «Агентства Сингулярных Исследований» и сборника статей участников фестиваля «МедиаУдар».

ЦТИ «Фабрика» открывает шесть выставок в рамках проекта «Фабричные Мастерские». Например, победители конкурса «Фабричные мастерские. Сессия III» представят свои отчеты. Так Александр Баталов создал проект-размышление «Сувенирная лавка «From Russia to Rossia» на тему локальных культурных кодов. Павел Гришин — мультимедийную инсталляцию «Гибель во льдах». «Реконструкция 4.0» Алексея Румянцева – проект, который переосмысляет идею технологической революции XXI века.

Напомним, конкурс «Фабричные мастерские. Сессия III» был объявлен в декабре 2015 года. В нем участвовали художники 1968 — 1980 гг. рождения, чьи работы оценивал экспертный совет. На «Сессии III» была объявлена новая номинация — «Выставка на Фабрике». Из ста заявок, присланных на конкурс, победило семнадцать, одиннадцать из которых реализуются в течение года в пространствах ЦТИ. В преддверии старта сезона 2016/2017, директор ЦТИ «Фабрика» Ася Филиппова сказала: «Фабричные мастерские» — это уникальный проект — наш вклад в развитие профессиональной художественной среды, анализ ее потребностей и выявление новых возможностей и персоналий. Второй проект «Войти и разрешить» — это шаг из замкнутого профессионального круга по направлению к широкому зрителю и установление заинтересованного контакта с ним…»

…Запланирована 14 сентября презентация проекта «Музей Фабрики». В основу экспозиции легла локальная история фабричного района, а лейтмотивом стала карта, на которой обозначены как фабричные, так и личные истории, отражены зоны коммуникации и неформальные маршруты жителей. Участники группы «Войти и разрешить» проведут экскурсию по Музею.

Еще в день открытия нового сезона художница Марина Фоменко покажет в мастерской новый проект «Вчера приснились мне зарницы», посвященный вопросам экологии, в том числе электронного мусора, который остается от использованной техники. А еще в стенах Центра в Переведеновском пер., 18, в этом году состоится фестиваль «МедиаУдар», который уже давно и плодотворно исследует коллективные инициативы.

Оксана МЕРЗЛИКИНА.