В РПЦ СРАВНИЛИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ С СЕКТАМИ И НАРКОТИКАМИ

Увлечение компьютерными играми повышает риск разводов. Игровая зависимость подобно наркомании вырывает человека из семьи.

Об этом сказал АГН «Москва» председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов. Он отметил, что мобильные приложения и Pokemon Go в том числе, неблагоприятно влияет на психику несовершеннолетних.

«Это не риск, это уже обреченность. Компьютерные игры вынимают ребенка из семьи. И не только ребенка. Я знаю некоторые семьи, которые разрушились из-за погружения в игры отца, например. Остается только разводиться, потому что мужчины не участвуют в жизни семьи. Это как наркомания, как героин. Отрывает от семьи, конечно. Вот секты разве не отрывают? Это то же самое, но воздействует на другие центры мозга, и результат тот же самый», — сказал он.