В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ

Круглосуточные ограничения в движении по одной из полос вводятся с 20 сентября по 20 декабря в Лялином переулке в районе дома 19/28, в Подсосенском переулке от улицы Воронцово Поле до пересечения с Лялиным переулком.

Кроме того, с 20 по 26 сентября ограничат проезд по улице Трёхгорный Вал в районе дома 2, корпуса 1.

С 12 октября по 20 декабря — в Подсосенском переулке от дома 19/28 по Лялину переулку до дома 12, строение 1.

Как сообщает mos.ru, ограничения в движении транспорта свяаны с реконструкцией инженерных сетей.