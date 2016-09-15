УРОВЕНЬ ВОСПИТАННОСТИ ДЕТЕЙ ПОВЛИЯЕТ НА РЕЙТИНГ ШКОЛ

При составлении рейтинга школ необходимо учитывать микроклимат в школе, добрые, человеческие отношения между учащимися и с педагогами — воспитательную работу, которую проводят учителя.

Как завила m24 уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, она намерена обратиться в департамент образования с предложением учитывать уровень воспитанности учеников при составлении рейтинга московских школ.

«В рейтинге не учитывается, какую воспитательную работу проводят в школах, какой там микроклимат, как происходит общение учителя и ученика. Считаю, что это неправильно. Пусть в школе дети не очень хорошо сдали ЕГЭ, но у них доброе, человеческое отношение внутри класса и с педагогами. Это стоит, с моей точки зрения, учитывать для формирования гуманного общества. Мы обратимся в департамент образования с просьбой при составлении рейтинга московских школ обращать внимание и на ту воспитательную работу, которую в них проводят учителя, каков микроклимат в учреждении», – рассказала Татьяна Потяева.