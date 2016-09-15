В МЭРИИ РАССКАЗАЛИ О ПЕРСПЕКТИВАХ ГЕЙ-ПАРАДА В МОСКВЕ

Заявки на проведение гей-парадов в столице подавались в мэрию на протяжении десяти лет. В 2015-м Мосгорсуд признал законным запрет на их проведение.

Как заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Алексей Майоров в ходе онлайн-интервью «Газете.Ru», в ближайшие годы перспектив проведения гей-парада в Москве нет.

«У нас есть закон о защите несовершеннолетних от определенной информации, выстраивать каменную стену вокруг мероприятия не стоит. Одно дело — провести такой парад, другое — получить соответствующее уведомление от прокуратуры, чтобы это увидели граждане, гуляя по городу с детьми. Законодательство, связанное с защитой несовершеннолетних, их нравственным воспитанием, у департамента в приоритете», — отметил Майоров.