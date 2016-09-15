«МОСРОБОТ» НАПОМНИТ О СРОКАХ ПРОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ

О необходимости проверить корректность работы счетчиков на воду, установленных в квартирах москвичей, напомнит электронный сервис персональных оповещений «Мосробот».

Как сообщает mos.ru, это обязательная процедура, которая по федеральному законодательству проводится раз в четыре года для счетчиков горячей воды, и раз в шесть лет для счетчиков на холодную воду.

Сообщения получат пользователи, у которых в личном кабинете на столичном портале госуслуг (pgu.mos.ru) или городских мобильных приложениях указан код плательщика. Как уточнили в Департаменте информационных технологий города Москвы, напоминание будет приходить за месяц до окончания срока эксплуатации счетчика.