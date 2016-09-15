НЕСЧАСТНАЯ СИРИЯ В КОЛЬЦЕ АЛЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Москва получила серьезное подкрепление своей позиции по Сирии и по судьбе ее лидера со стороны Тегерана. Замминистра иностранных дел Ирана по делам арабских и африканских стран Хоссейн Джабери Ансари во время своего первого визита в Москву сверил позиции с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и на следующий день выступил с пресс-конференцией в МИА «Россия сегодня» о текущей ситуации в курируемом им регионе. Поделился видением в Иране событий на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке. Особое внимание он уделил развитию ситуации в Сирии и вокруг нее, а также соответствующим договоренностям, достигнутым в ходе переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри 9 сентября.

Практически вся пресс-конференция была пронизана одной идеей: иностранные игроки должны умерить интересы по инструментальному использованию терроризма, и судьбу Сирии должен решать сирийский народ. Этот древний народ с богатой культурой Ансари знает, сам жил в Сирии.

Аналогично судьбу Ливии должны решать сами ливийцы. Страна расколота на части, но через выборы можно найти решение. Мы знаем, какие страны отказались внести в документы слова о том, что кризис в Сирии не может быть решен военным путем.

В Сирии гуманитарная катастрофа, и ни у одного из игроков нет пульта с кнопкой, чтобы выключить кризис, как телевизор. Но можно переложить рельсы, чтобы поезд пошел в правильном направлении.

Ансари настаивал на прекращении поставок боевиков и оружия. Призывал не думать, что в одной точке может быть террористическая война, а в ругой – безопасно. Опасно всем, оружие и угроза будут распространяться.

Корреспондент курдского телевидения остался вполне удовлетворен ответом Ансари по судьбе курдов в составе Сирии, где должны быть реализованы все права курдского народа, хозяина своей земли. Расчленения государств не должно быть, потому что если это начнется, то не остановится. И безопасности и прав тем же курдам не будет.

Сбой произошел на вопросах об отношениях Ирана с Турцией и Израилем. После напоминания о том, что он не ответил на вопрос, Ансари многословно и дипломатично говорил о Турции, завершив выражением надежды, что при участии России Иран с Турцией могут пройти сближение.

В ответе по Израилю замминистра фактически перечеркнул все сказанное им до этого. Обвинив сионистский режим в экспансионистской политике, Ансари приписал ее самому Израилю-оккупанту. Необходимо соблюдение прав палестинского народа.

Вопрос «МП» был совсем о другом. Беда Израиля в давлении Вашингтона, который ослабил страну, забрал лучшие умы и использовал Израиль против Сирии. Сможет ли Израиль наконец-таки отвязаться от террористической пуповины, связывающей Вашингтон со всеми своими инструментами?

Судя по ответу, шансов на это мало, а значит — выиграет Вашингтон со своей политикой расчленять и стравливать, о чем сам же Ансари и говорил.

Лев МОСКОВКИН.

Фото: axtar.az