МОСКВИЧАМ ЗАПРЕТЯТ ДЕРЖАТЬ ДОМА ЗМЕЙ И КРОКОДИЛОВ

Для львов и тигров, живущих в московских квартирах, должны быть созданы комфортные условия. Кроме того, владельцы диких животных должны обеспечить безопасность окружающих. А содержание ядовитых змей частными лицами может быть и вовсе запрещено.

Новые правила содержания экзотических животных будут рассмотрены Мсгордумой до конца 2016 года. В новом законопроекте подробно расписаны правила содержания животных в квартирах и частных зоопарках.

«В готовящемся законопроекте мы пропишем условия содержания животных в городской среде. Мы должны разбить экзотических животных на виды, которые могут в городскую среду попасть, и которые не могут. То есть, если это тигр или лев, то в квартире должны быть вольер определенной площади, вентиляция, необходимый уровень влажности, какие-то активности, ветеринар должен приходить. Но особо опасных диких животных, которых нельзя приручить, мы, скорее всего, запретим в квартире держать. Может быть, ядовитых змей, наподобие кобр, и еще каких-то. Если же содержать различных животных в частных домах, надо смотреть, какая безопасность обеспечена, какой забор — мы все это пропишем», — заявил АГН «Москва» руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.