УГОЛОВНИКИ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ И БАНКИРЫ – ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ

С чего начался грандиозный коррупционный скандал в Следственном комитете РФ? С того, что поссорились две дамы. А в МВД? Пока не знаем.

Одна бизнес-дама решила, что другая бизнес-дама ей не доплатила за исполненную работу. Позвала на помощь свою «крышу». Другая, в ответ, обратилась к своей «крыше».

(Уверен, читатели понимают смысл слова «крыша». Из лексикона современного русского языка. Он изменился вплоть до диаметрально противоположных значений. Раньше «законник» — человек, знающий законы, скрупулезно следующий законам, надзирающий за соблюдением законов. Наберите сейчас в поисковой системе «законник» — и среди первых ответов Википедия выдаст: «вор в законе», то есть главный человек в уголовной иерархии.)

Итак, у ресторана на Рочдельской улице сошлись в споре две «крыши» двух бизнес-дам. Началась стрельба: двое убитых, восемь раненых. Сразу дело не замяли – или не сообразили, или не повезло. Чуть начали разбираться – а там боже упаси! Но уже было поздно. Всплыло, что обе «крыши» состоят как из блюстителей закона, так и из уголовников. Включая известного в России вора в законе, то бишь «законника», носящего псевдоним Шакро.

Он пообещал 1 миллион долларов за то, чтобы освободили его верного кореша, участника той перестрелки, носящего псевдоним Итальянец. Выполнять поручение «законника» взялись официальные законники, генералы (вчитайтесь в должности!) — начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России, его заместитель и первый заместитель начальника Главного следственного управления СКР по Москве.

Возможно, у них был и другой интерес – Итальянец публично пригрозил: «Если я заговорю, как минимум 50 должностных лиц уволят». Кстати, Итальянец сейчас на свободе.

Надо отметить, что в Москве идет закрытый процесс по делу генерала, начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и восьми его подельников. И тут же, как будто специально, на всю страну или даже на весь мир прогремела весть: арестовали полковника из этого самого управления по борьбе с коррупцией. У его сестры обнаружили 120 миллионов долларов и 3 миллиона евро, а на счету его отца в швейцарском банке – 300 миллионов евро.

Эти суммы даже не шокировали, а ввели страну в транс. 32 миллиарда рублей у одного полковника МВД – это что?

Можно подсчитать: к примеру, это годовой бюджет города с населением в 2 миллиона человек.

Но вопрос ЧТО ЭТО носит не арифметический характер.

Появилась информация, что полковник с 32 миллиардами также связан с «законником» Шакро, с той самой кровавой перестрелкой, а деньги, возможно, не только его личный капитал, но средства, выведенные незаконным путем из активов некоего банка. Ведь он как борец с экономическими преступлениями курировал и банки, разумеется. Но почему-то практически никто не говорит о том, что руководимое им управление «Т» занималось борьбой с коррупцией в топливно-энергетическом комплексе страны. А ТЭК – это производство электроэнергии, это газ и нефть.

Получается слоеный пирог из уголовников, полицейских, банкиров и еще черт знает из чего и из кого. Но пирог-то единый — вот в чем ужас обыденности.

Пресс-секретарь кремлевской администрации объяснил нам, что «это дело – красочное свидетельство борьбы с коррупцией». Очень хочется верить. А то некоторые говорят о борьбе внутри слоеного пирога – мол, время от времени одна группировка расправляется с другой при помощи государственной системы.

С чего началось расследование коррупции в антикоррупционном управлении МВД, мы пока не знаем. К случайному раскрытию коррупции генералов в Следственном комитете РФ привела ссора двухбизнес-дам. А если поссорятся две мощные структуры или две крупные фигуры? Что тогда всплывет?

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.