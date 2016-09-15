МЕЖШКОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ИЛИ МЕЖПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА

Представить себе общеобразовательную школу без профильных классов в Москве невозможно. Чаще всего учебные заведения открывают физико-математический и гуманитарный профили, реже – химико-биологический, культурологический, языковой, архитектурный. Две школы района Куркино — №1298 и №1985 — с нового учебного года открыли межшкольные профили.

— Куркино – район молодой. Самой «старшей» нашей школе 15 лет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в старшеклассников у нас пока не очень много – по 2-3 десятых и одиннадцатых класса в каждом учреждении образования, — говорит директор школы №1298 Ольга Ярославская. – Сделать больше двух-трех качественных профилей по отдельности мы не можем. А вот объединившись, это вполне реально. Десятые классы двух школ, оставшись в своих учреждениях образования, на профильные уроки ходят к лучшим учителям района. Это может быть как в своем учебном заведении, либо в «родственном».

В конце прошлого года управляющие советы школ провели анкетирование девятиклассников и их родителей, чтобы выяснить, какие профили им были бы интересны в старшей школе. Потом был создан пул педагогов, которые могли бы эти профили преподавать. Все они прошли тестирование в Московском центре качества образования. Следующим шагом стало формирования самого списка профилей. Их стало пять: технологический, естественно-научный, архитектурный, социально-экономический и гуманитарный.

Программа занятий сформирована так, что два раза в неделю ребята целый учебный день посвящают углубленным занятиям по тем предметам, которые для них являются профильными. Например, в технологическом – это математика, физика и информатика, в естественно-научном – химия, биология, гуманитарном – русский язык, литература, иностранные языки, социально-экономической – обществознание, экономика и право, архитектурном – математика, физика, история искусств и рисование. В остальные дни они будут заниматься остальными предметами школьной программы.

Суббота — профориентационный день для старшеклассников. Они могут посещать вузы, участвующие в проекте Департамента образования «Университетские субботы». Кроме того, раз в две недели старшеклассники будут организованно ездить в вузы, где лекции им станут читать преподаватели институтов, например, для архитектурного профиля – это педагоги кафедры архитектуры МГСУ, технологического и социально-экономического – педагоги МИЭТа.

Отбор учеников в профили проводился по результатам выпускных экзаменов в девятых классах, а также вступительному тестированию по профильному предмету.

— Особенность района Куркино в том, что он небольшой и за полчаса от одной школы до другой можно вполне добраться как на транспорте, так и пешком или на велосипеде, — объясняет Надежда Барышева, специалист по организации межпрофильного обучения. — Пока, к сожалению, сохранялась тенденция, что мы учим ребят в начальной и средней школе, а в старшую они уходят в другие учебные заведения, где есть исторически сложившиеся традиции и профили. Межшкольный многопрофиль или другими словами, сетевое взаимодействие, позволит нам сохранить контингент.

Мона Платонова.