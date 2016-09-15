РЕВОЛЮЦИЯ С НУЛЯ

Что общего и в чем отличие в рецептах русской революции 1917-го года и современных революций в разных уголках планеты? Можно ли с помощью простейших приемов управлять массовым сознанием? Как труды американского политтехнолога Джина Шарпа смогли поменять политический расклад в мире? В своем новом двухсерийном документальном фильме «Революция «под ключ» обозреватель НТВ Владимир Чернышев попытается разобраться в том, существуют ли универсальные правила переворотов, можно ли организовать революцию с нуля, и выяснит, кто они – современные повстанцы, на заказ устраивающие государственные перевороты «под ключ».

В США Владимир Чернышев встретился с политологом Джином Шарпом – именно его, создателя теории ненасильственного сопротивления власти, считают «крестным отцом» цветных революций. В его методичке перечислены несколько сотен методов манипулирования общественным сознанием, использование которых можно проследить по новостям из разных стран за последние годы: от Вильнюса и Белграда до Тбилиси и Киева. Как сам автор относится к тому, что его идеи дошли так далеко? И что думает о современной России?

Владимир Чернышев: «Нам все труднее понимать и оправдывать отсутствие морали и упрощение мира по методичкам, но кому-то это, наоборот, кажется вершиной цивилизации. Мы же, вспоминая собственную сложную историю, хотим разобраться в глубинных процессах, которые приводят мир к очередному серьезному кризису, а человечество – к испытанию».

Что общего у современности с рецептами прошлого? И почему революционеры раньше думали о переустройстве мира, а сегодня – лишь о смене режима? Где та хрупкая грань, когда ненасильственный протест все-таки порождает насилие? Чтобы сравнить прошлое и настоящее, авторы фильма пообщались с последним агентом Коминтерна, сыном профессиональных революционеров начала ХХ века Луиджи Лонго-младшим, опросили журналистов и радикалов в разных странах, поговорили с жертвами загадочных терактов в Италии 70-х годов, которые многие считали одним из проявлений новых технологий политической борьбы.

Владимир Чернышев: «Оказалось, что если история ходит по кругу, то круги, может, и таят разнообразие, но вот в чем мир остается неизменен, так это в желании утвердить право сильного. И для этого сильным любые методы хороши, как и революционерам – не подействуют ненасильственные, применим насильственные».

Даже спустя сто лет споры об истоках русской революции продолжаются. Как пала империя, почему февральский либеральный эксперимент привел в тупик, и как единую страну охватил хаос гражданской войны? Причины революции 1917-го года настолько разнообразны, а последствия столь глобальны, что становится очевидным – этого не объяснит ни одна методичка. А какой русскую революцию увидел американец, ставший ее свидетелем? В распоряжении создателей фильма оказались уникальные цветные фотографии России 1917-го года, которые покойный американский пастор Рейхил увез с собой в США и никогда никому не показывал при жизни. Впервые на отечественном телевидении – неизвестные цветные кадры вековой давности.

Владимир Чернышев: «Как изменилось само понятие революции за сто лет после русского 1917-го? Почему идеи переустройства мира ради справедливости, за которые революционеры прошлого готовы были отдавать свои жизни, да и охотно забирать чужие, теперь превратились в пункты технологической методички, написанной языком инструкции к бытовой технике? Может, мир измельчал? Теперь жертвы цинично прогнозируются с оглядкой на размещение видео и фото в СМИ и интернете. Теперь идеи формулируются проще: за все хорошее против всего плохого. Идеала будущего нет, а переформатирование реальности сводится к замене режима и переделу власти в рамках существующих сомнительных систем. Но нет ли и общих принципов в революционных технологиях на протяжении веков? Нам было интересно поиграть в эту игру: найти отличие и сходство в революционных идеях и методах».

Смотрите 24 сентября и 1 октября в 16:20 на НТВ