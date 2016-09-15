ДЕНЬ ДЕМОКРАТИИ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ

15 сентября — Международный день демократии. Этот праздник был учрежден ООН в 2007 году как дополнительный повод обратить внимание на состояние демократии в мире. Праздник, стоит отметить, как никогда актуальный сегодня, когда в странах мира само понятие «демократия» трактуется по-разному, в свете собственной внутренней и внешней политики.

Споры о том, есть ли демократия в нашей стране и насколько она соответствует своему основополагающему принципу, в основе которого управление государством «методом коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии» и свобода волеизъявления, ведутся практически с того момента, как Россия задекларировала себя как демократическое государство. Оппозиционные властям партии, общества и отдельные деятели неустанно твердят, что демократические принципы в России не соблюдаются, права человека попираются, а о свободном волеизъявлении – и говорить нечего. Особенно часто подобные заявления звучат накануне выборов в органы государственной власти. И каждый раз их итоги подвергаются сомнениям – мол, опять все было подстроено, все было известно заранее и наши голоса ничего не решают. Увы, подобная «мантра», повторяемая раз от раза, сделала свое дело – многие поверили в то, что ходить на выборы – пустая трата времени. Об этом в последние годы печально свидетельствуют данные о явке избирателей при проведении выборов самого разного уровня – от муниципальных до президентских. Статистика показывает, что наиболее высокой явка традиционно оказывается в небольших поселениях и отдаленных от столицы России уголках нашей страны. Видимо, гипнотические голоса оппозиционеров власти до них не доносятся – далеко, не каждая птица, даже очень важная и голосистая, туда долетает…

Правда, стоит отметить, что в преддверии нынешних выборов реплики о «задушенной демократии» и в крупных городах России звучат как-то вяло, и воспринимаются уже скорее привычным фоном, чем каким-то раздражающим умы и души фактором.

Даже иностранные наблюдатели, которые «соринку в глазу» обычно раздувают до размеров «бревна», отмечают, что нынешняя предвыборная кампания проходит очень спокойно и без серьезных нарушений. Что ж, посмотрим, отразится ли это на явке избирателей на выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, которые состоятся в нынешнее воскресенье. Или инерция все равно возьмет свое?

Тем не менее хочется напомнить: слово «демократия» происходит от древнегреческих «народ» и «власть» и традиционно переводится как «власть народа». Воспользоваться своей властью наш народ в очередной раз сможет 18 сентября. Для этого всего и нужно: прийти на избирательный участок и отдать свой голос за тех, кому доверяешь принимать государственные решения от своего имени. Сколько россиян, обладающих правом голоса, воспользуются возможностью свободного волеизъявления, нужна ли нашему народу власть, или он предпочитает, чтобы за него все решал кто-нибудь другой, – узнаем в ближайшее воскресенье.

Алена ВЛАДИМИРОВА.