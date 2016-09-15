НА МЦК В КАЖДОМ ВАГОНЕ БУДЕТ ДЕЖУРИТЬ ОХРАННИК

Для предотвращения случаев вандализма в каждом вагоне поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) будет работать охранник. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на генерального директора дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» Антона Петрова.

«Сейчас мы боремся с вандалами при помощи полиции. Кроме того, постоянно мониторим происходящее в поездах. В дальнейшем планируем усиление охраны поездов, чтобы избежать актов вандализма. Планируем поставить охранника в каждом вагоне», — сказал Петров.

Вагоны поездов «Ласточка» покрыты антивандальным составом, позволяющим легко смывать надписи.

Пассажирское движение по МЦК открылось 10 сентября. В первый месяц проезд по кольцу будет бесплатным.

фото:bogorodskoe.mos.ru