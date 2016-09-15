ИСКУССТВО НА ГРАНИ ВОЛШЕБСТВА

Москва с нетерпением ожидает начала ставшего уже ежегодным фейерического в прямом смысле слова события — Московского международного фестиваля «Круг света», который пройдет уже в шестой раз. Во время его проведения столица превращается в удивительный и волшебный мир, в котором оживают величественные здания, а окружающее пространство преображается до неузнаваемости.

В этом году Фестиваль пройдет в столице с 23 по 27 сентября, удивляя не только москвичей и гостей столицы, но и весь мир. На открытии фестиваля организаторы «Круга света» собираются поставить новый рекорд, достойный Книги рекордов Гиннесса. Причем непосредственным участником этого события станет здание МГУ на Воробьевых горах – изображение, которое планируется спроецировать на высотку, должно превзойти по площади даже прошлогоднюю проекцию на зданиях Минобороны, побившую все рекорды в прошлом году.

«Более 200 мощнейших световых проекторов создадут видеопроекцию площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. На фасаде Главного здания МГУ представят два световых спектакля общей длительностью около 50 минут, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей», — обещают организаторы.

Одно из световых шоу на открытии Фестиваля будет посвящено Московскому университету — его строительству, а также малоизвестным фактам истории этого старейшего учебного заведения. Также зрителям покажут световой спектакль, рассказывающий о необходимости поддержания гармонии в природе, о силе ее стихий и о созидательной роли в жизни человека.

Световые представления, порой заставляющие поверить в существование четвертого измерения, будут показывать также на Центральном павильоне ВДНХ, зданиях Большого театра и Манежа. Основной темой Фестиваля, конечно же, станет кинематограф, поскольку именно Годом кино 2016-й объявлен в России. Зрители смогут увидеть световые и лазерные инсталляции о научных открытиях, ставших знаковыми для кинематографа, изображения любимых киногероев и кадры из любимых кинофильмов. На ВДНХ показ световых проекций и образов на здании Центрального павильона дополнит и украсит концерт арт-группы «Хор Турецкого», которая исполнит песни из отечественных фильмов.

Гребной канал в Крылатском превратится в поистине сказочное место, состоящее из воды и света. Через канал при помощи лазера построят световую копию моста, а изображение будет проявляться в водяных потоках специально сконструированных фонтанов. Мост соединит берег со стороны стадиона «Крылатское» с земляной косой в центре канала, которая тоже будет использоваться в качестве одной из площадок фестиваля.

В концертном зале «Известия холл» пройдет ставший уже тоже традиционным конкурс Art Vision VJ. Участие в нем будут принимать 20 команд из разных стран мира, которые посоревнуются в мастерстве смешивания световых и лазерных образов под разную музыку. А в центре Digital October пройдут обучающие лекции световых художников и создателей световых инсталляций.

Записаться на лекции и посмотреть расписание представлений можно на официальном сайте фестиваля. На представления лучше приходить заранее – так более вероятно найти удобное местечко, с которого будет открываться самый лучший вид на предстоящее шоу. А оно, поверьте, того стоит!

Юлия ЕРЕМЕНКО.

Фото lightfest.ru