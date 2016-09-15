ПИРАТСКИЕ УЧЕБНИКИ НАШЛИ И «ОБЕЗВРЕДИЛИ»

В Москве пресечена деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в изготовлении и сбыте контрафактной учебной литературы.

Поддельные учебники изготавливали на производственных мощностях типографии, расположенной в Московской области. Злоумышленники предоставляли в нее макеты печатной продукции и делали заказы на выпуск литературы, в том числе рабочих тетрадей по математике, русскому языку и окружающему миру, методических пособий, сборников задач. Сбыт контрафактной продукции осуществлялся через сеть проверенных клиентов в различные регионы России.

Во время обысков в данной типографии и трех складских помещениях, расположенных в Москве, обнаружено и изъято более 30 тысяч экземпляров поддельной литературы. Значительную долю из них составила учебная продукция издательства «Просвещение». По предварительным подсчетам, ущерб правообладателей превысил 15 млн рублей.

По выявленному факту СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Российской Федерации.

— Издательство «Просвещение» совместно с правоохранительными органами и Российским книжным союзом ведут постоянную работу по очистке рынка школьной учебной литературы от подделок, — отмечает руководитель Центра обеспечения безопасности издательства Никита Гололобов. – В прошлом году крупная партия поддельной учебной литературы была также обнаружена в Москве.

Кроме нарушения российского законодательства об авторском праве, производство низкокачественных подделок может представлять угрозу для здоровья учащихся из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к учебным пособиям для школ. Как правило, «пиратские» учебники печатаются на бумаге низкого качества, их вес превышает допустимые нормы, а полиграфические материалы и печать в большинстве учебных пособий не отвечают гигиеническим требованиям. Кроме того, низкое качество печати нарушает зрительное восприятие книги и оказывает пагубное влияние на нервную систему ребенка. Поэтому они могут навредить здоровью школьников.

Мона Платонова.