АБСТРАКЦИЯ С НАМЕКОМ НА РЕАЛЬНОСТЬ

В выставочных залах Делового Дома «Знаменка» 15 сентября открывается выставка Виктора Полякова «Между фигуративом и абстракцией». Экспозиция — своеобразный творческий отчет художника за последние 10 — 15 лет творческой жизни.

В. Б. Поляков окончил Московский Архитектурный Институт. В разные годы принимал участие в выставках Молодежного объединения Московского Союза художников на Кузнецком Мосту. С 1992 г. член МОСХ (ныне МСХ, Товарищество живописцев). Преподает живопись и рисунок в своей альма-матер.

Работы, представленные на выставке, написаны в широком стилистическом диапазоне, но имеют, некие общие корни, что делает стиль Полякова в целом узнаваемой. Принято считать, что живопись должна нести в себе эстетическое наслаждение. По мнению автора, она же может быть проводником идей, своеобразным зеркалом мыслей и чувств творца.

Отсюда и название экспозиции. «Предметная» живопись у художника по-своему абстрактна, а «беспредметная» оставляет зрителю некие намеки на вещественную реальность…

Выставка открыта по 29 сентября.

О. М.