У БЕЗРАБОТИЦЫ — ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

У безработицы в Москве, как и во всей стране, лицо женское. На это указывают данные, собранные столичной службой занятости: 58% среди ищущих работу составляют женщины, представительницы «слабого пола».

«Такое соотношение мужчин и женщин – это тенденция последних 10-ти лет», — комментирует ситуацию заместитель руководителя Департамента труда социальной защиты населения г. Москвы Андрей Бесштанько.

Чтобы это изменить ГБУ «Женский деловой центр» г. Москвы при поддержке Департамента труда и соцзащиты проводит двухдневный фестиваль «Деловые женщины Москвы» (14-15 сентября).

Гости мероприятия могут посетить более 10 тематических площадок профориентации, познакомиться с интересными людьми, принять участие в мастер-классах «От хобби к профессии», определить со специалистом свой личный маршрут для достижения поставленных целей.

В рамках фестиваля организована ярмарка вакансий. Как отметила директор «Женского делового центра» Наталья Карпович, наиболее востребованными среди соискательниц являются вакансии, где предлагается гибкий график или неполная занятость. Среди участвующих в ярмарке 95 работодателей такие вакансии предлагает треть.

На сегодняшний день «Женский деловой центр» является уникальной образовательной площадкой: если, согласно федеральному закону, профессиональное обучение может получить только гражданин, который официально признан безработным, то в Москве любая женщина может освоить новую специальность без признания этого статуса. В настоящее время в Центре проводятся занятия по 20-ти таким программам, а обучение ежегодно проходят более 700 человек.

Безработные как исчезающий вид

Несмотря на кризисные явления в экономике, в этом году количество зарегистрированных безработных в Москве по сравнению с 2015 годом уменьшилось: если в прошлом году их было 0,69% от экономически активного населения (т.е., от 7 млн. человек), то сейчас этот показатель опустился до 0,56%.

Как с гордостью заявил, выступая на открытии фестиваля «Деловые женщины Москвы», руководитель Департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян, это самый низкий уровень безработицы в РФ.

В настоящее время поиск новой работы в среднем занимает 6 месяцев. На каждого зарегистрированного безработного приходится примерно по 4 вакансии по рабочим специальностям и 1,7 – по должностям служащих. Средний возраст обратившихся в службу занятости – 41 год. Из них высшее образование имеют порядка 70%. Длительно неработающих – более года — порядка 10% обратившихся.

«Мы не сидим на месте. Когда у нас есть информация о массовом высвобождении, Центр занятости формирует временные консультационные пункты в организациях, где это было осуществлено. В этом году было создано 27 таких временных консультационных пунктов. Они создавались и достаточно эффективно работали в сфере строительства, на ряде обрабатывающих производств и в сфере государственного управления. В этом году немало работы нам дал финансовый сектор», — рассказывает о трудовых буднях московской службы занятости Андрей Бесштанько.

Анализ структуры высвобождения показывает, что самый большой объем дает финансовая деятельность – 31%; на втором месте — транспорт и связь (14%); на третьем — оптовая и розничная торговля (9%); на другие сферы деятельности приходится 20%. Причем структура высвобождения в январе-августе 2016 года не поменялась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По динамике потребности в рабочей силе фиксируются следующие показатели: вернулось на уровень 2015 года количество работодателей, заявляющих вакансии; увеличилось количество госсектора в числе работодателей – 24% против 17% в 2015 году. Положительной тенденцией этого года является снижение количества повторных обращений граждан в городские Центры занятости.

На пути безработицы встанут реорганизация и фронт-офисы

На экономический кризис столичная служба занятости ответила реорганизацией, смысл которой заключается в формуле: «Меньше начальников, больше консультантов по трудоустройству».

Если раньше на приеме граждан работало 883 человека, то теперь — 1 тыс. 24 специалиста широкого профиля. Все они трудятся в 53 новых фронт-офисах.

«Мы не просто поменяли вывеску и перераспределили людей. В течение лета порядка 600 человек, которые вели непосредственную работу с гражданами в центрах трудоустройства, прошли обучение в молодежном центре занятости, функционирующем с мая этого года. Эти люди были обучены новым методам работы», — делится подробностями Андрей Бесштанько.

В обновленной столичной службе занятости ключевой показатель эффективности — количество фактически трудоустроенных граждан, а не количество оказанных госуслуг, как было раньше.

Изменились и подходы к организации ярмарок вакансий, на которых теперь не столько предлагают конкретные места работы, сколько помогают гражданам найти свое место на современном рынке труда. На них проводятся разнообразные мастер-классы, встречи с потенциальными работодателями и т.п. Кроме того, ярмарки теперь тематические: каждая из них нацелена на решение проблем конкретной аудитории. Например, весной 2016 года прошла ярмарка вакансий для молодежи, в которой приняли участие 85 работодателей и 4 тыс. 100 соискателей. В октябре в обновленном формате пройдет ярмарка вакансий для старшего поколения — «50+», а в декабре состоится выставка, посвященная трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сергей ИШКОВ.