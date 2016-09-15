МОСКОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЫ К ПОДАЧЕ ТЕПЛА

Система теплоснабжения Москвы завершила подготовку к новому отопительному сезону еще в конце августа. Как сообщили АГН «Москва» в пресс-службе ПАО «Московская объединенная энергетическая компания», тепло подадут в дома москвичей после того, как среднесуточная температура наружного воздуха не превысит плюс 8 градусов.

«МОЭК завершила подготовку системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону в конце августа 2016 г. Дата начала подачи тепла по централизованным сетям в столице устанавливается распоряжением правительства Москвы. На основании этого документа МОЭК приступит к подаче теплоносителя на объекты социальной сферы и в жилые дома», — сообщил собеседник агентства.