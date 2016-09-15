ПОСТОТПУСКНУЮ ДЕПРЕССИЮ ИСПЫТЫВАЕТ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ МОСКВИЧ

51% горожан вернувшихся из отпуска, испытывают грусть и даже стресс при возвращении к работе или учебе. Таковы данные исследования туристического сервиса momondo.

«В ходе опроса более половины москвичей — 51% — сообщили, что при возвращении к работе или учебе после отпуска ощущают грусть, а 21% – даже испытывают стресс. В общем по стране такие ответы дали 47% и 24% респондентов», — рассказали АГН «Москва» в momondo.

Для борьбы с постотпускной депрессией москвичи стараются в последние дни отпуска побольше отдыхать (44%) и выспаться (22%). 16% заявили, что приобретают новые вещи, чтобы поднять себе настроение. 12% москвичей помогают занятия спортом.

В исследовании momondo принимали участие около 2 тыс. респондентов из Москвы в возрасте от 18 до 65 лет.

фото: megamedportal.ru