ЧЕРНЫЕ КОПАТЕЛИ ОПЕРЕЖАЮТ АРХЕОЛОГОВ

В Российском историческом обществе на Воронцовом поле с участием МВД Владимира Колокольцева ломали голову, как сохранить самый большой в мире курган времен Месопотамии и Египта в Урване.

Председатель РИО Сергей Нарышкин не на шутку озаботился сбережением археологического наследия Урвана, что в 15 километрах от Нальчика. Грабитель – простой вор из соседнего села – с помощью георадарной установки обнаружил сотни килограмм металла в самом большом в мире кургане высотой тридцать метров и прорыл четырехметровый тоннель длиной 27 метров. Вроде бы пока ничего не нашел, так как на рынке предметов оттуда не видно.

Работала бригада со всей страны. Построили городок на вершине кургана, благо за лесом ничего не видно.

Министерство культуры РФ выделило деньги на первую официальную экспедицию. Убрали лес с кустарником и собрались проводить топосъемку. Нашли немецкие фотографии времен оккупации Кабардино-Балкарии 1942 года и увидели, что в Урване, оказывается, 140 курганов. Копать начнут в сезон, если будут деньги.

Открывая обсуждение, Нарышкин отметил, в какую глубокую древность уходит российская цивилизация. Сегодня тема – сбережение археологического наследия

Владимир Колокольцев выступил с основным докладом о мерах МВД против несанкционированных раскопок и незаконного оборота добытых предметов. В этом году возбуждено пять уголовных дел. Места раскопок далеки от патрулирования и не имеют постоянной охраны. Несмотря на обилие предметов в обороте, доказать их происхождение трудно. Колокольцев призвал археологическое сообщество оказывать содействие. В структуре МВД есть специализированное подразделение, его можно усилить.

Директор Института археологии РАН Николай Макаров сообщил о росте внимания к археологии как знанию о прошлом. После принятия закона по охране археологического наследия черные раскопки прекратились, два года и предметов на рынке не было. Потом опять все возобновилось, и оборот растет. Финские могильники в Удмуртии, древнерусские в Ивановской области… В Крыму после присоединения к России черные раскопки пока не возобновляются.

Руководитель экспедиции Рауф Мунчаев человек боязливый и настроен достаточно пессимистично. О масштабных работах грабителей узнали из письма с соответствующим сигналом и указанием места. Грабители достигли верхней части кургана. Запустил работы вор из соседнего села, который был арестован по другому делу. Его уже выпустили.

— По керамике определили, что это Майкопская культура четвертого тысячелетия до н.э. Сокровища из кургана 10 м можно видеть в золотой кладовой Эрмитажа. Со следующего сезона начнем копать, если возможности позволят. Если денег не будет, закопаем траншею и подождем лучших времен.

Директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак возмутилась. Она не может согласиться работать потихонечку.

— Мы не рассчитываем на государственные средства и находим их легко. Проект масштабный и имеет большое социо-культурное значение. Коллекции, найденные Мунчаевым, стали частью экспозиции нашего музея. То что находится внутри урванских могильников, может стать гордостью мирового наследия. Мы подозреваем, что там находится — поразит нас всех. Первый шаг сделало Министерство культуры, и это правильно. Местное сообщество охраняет эту территорию. Охрану несет общественность.

Нарышкин согласился с Лошак и предложил обратиться к меценатам. Они и на территории Кабардино-Балкарии есть. Нарышкин обещал подсказать и предложил Колокольцеву внимательнее посмотреть на «этого гражданина», затеявшего раскопки.

Колокольцев напомнил, что он уже отбыл срок по другому делу.

«Не будем раскрывать перед СМИ наши методы», — уклонился он.

Нарышкин дал наказ следующему созыву Думы: может быть, усилить уголовную ответственность, чтобы закон работал постоянно. Не забыть про закон о культуре. И поработать с антикварами — ведь у них рано или поздно появляются незаконно добытые раритеты.

Лев Московкин.