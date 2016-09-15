ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СЦЕНА «ТАБАКЕРКИ»

Москва завершила все театральные долгострои. За последние годы были открыты театры Александра Градского, Константина Райкина, Надежды Бабкиной и Стаса Намина, Геликон-опера и ряд других сценических площадок. Сегодня в столице открылась новая сцена театра под руководством Олега Табакова, получившая название «Сцена на Сухаревской».

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил труппу театра с этим замечательным и долгожданным событием.

— Очень профессиональный технически современный театр, с новыми возможностями сцены, зрительного зала, с творческими возможностями вашего замечательного коллектива, — отметил глава города. — Поздравляю вас и поздравляю всех москвичей, которые получили новую театральную жемчужину в Москве.

Актеры горячо приветствовали Сергея Собянина и Олега Табакова, поднявшегося вместе на театральные помосты.

Московский театр под руководством Олега Табакова открылся 29 октября 1978 г. Просуществовав почти 10 лет на личные средства О.Табакова и завоевав высокую популярность среди московского зрителя, театр решением Мосгорисполкома в 1986 г. получил статус государственного. Театру было выделено помещение бывшего «красного уголка», носившего имя советского полярника Э.Кренкеля и находившегося на первом этаже и в подвале жилого дома по ул. Чаплыгина, д.1А, стр.1. Когда-то в этом подвале находился угольный склад.

Сейчас Театр О.Табакова располагается в тех же помещениях, занимая 2,16 тыс. кв.м площади. Имеется зрительный зал на 114 мест, небольшое фойе, репетиционный зал и несколько офисных помещений. При этом в театре практически нет современного театрально-технологического оборудования.

Учитывая популярность и творческие достижения «Табакерки», в 1997 году правительство Москвы приняло решение о новой сцене театра. Но проектирование и строительство началось только в 2005 году, а по разным финансовым и организационным причинам возобновлено было только с 2012 года. И вот, спустя четыре года интенсивного строительства мы очутились в уютном зале, где новая сцена Театра Табакова соответствует самым современным стандартам организации театрального пространства.

Зрительный зал имеет 400 мест. Первые четыре ряда (порядка 100 мест) могут быть перемещены в трюм сцены для увеличения ее размеров. Для московских театров это уникальная технология.

Уже сегодня новые возможности сцены были продемонстрированы собравшимся на открытие. Трансформация сцены приводится в действие сотней электродвигателей, связанных между собой единой системой компьютерного управления. Система позволяет использовать новейшие технологии поворотной, подвижной и подъемно-опускной механики сцены.

Имея такие технические возможности, режиссеры и сценографы могут воплощать свои креативные идеи, трансформируя сценическое пространство.

В состав комплекса освещения включены как традиционные театральные приборы и системы, так и новейшие инновационные разработки в области освещения.

Зрительный зал театра оснащен электронной системой виртуальной акустики Vivace, которая создает «эффект присутствия» – ощущение погружения в акустическую атмосферу места действия спектакля. Звуковую атмосферу будет поддерживать и особая акустическая геометрия помещения (отражающие поверхности, акустические козырьки и т.д.).

Поражает необычность и строгая красота входной группы, выдержанной в светлых тонах. Вместо традиционных для московских театров декоративных колонн, лепнины и мрамора использованы керамогранит, нержавеющая сталь, стекло, дерево и пространственный декор со светодиодной подсветкой.

На фасаде установлен пространственный светодиодный экран для размещения эмблемы театра и информации о спектаклях.

Новые помещения «Табакерки» позволяют существенно расширить художественно-постановочные возможности театра и осуществлять постановку спектаклей разнообразной жанровой и стилистической направленности: классические постановки в пространстве традиционной

академической сцены, музыкальные и экспериментальные спектакли, спектакли для детей и юношества.

В своем первом сезоне на новой сцене Театр Табакова планирует адаптировать для нее пять спектаклей, имеющихся в репертуаре, а также поставить четыре премьеры.

27 сентября на новой сцене состоится первая премьера сезона — спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича в постановке Олега Табакова.

Лидия МИЛОВИДОВА.