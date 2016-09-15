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ТРОМБОН, РОЯЛЬ и КОНТРАБАС НА ПАТРИАРШИХ

by наша редакция - 
16 сентября в 20-00 в Культурном центре 
Дом на Патриарших трио ведущих джазовых 
музыкантов страны The Trombone Show, 
исполнит джазовую классику.
В составе:
Максим Пиганов-тромбон
Евгений Гречищев-рояль
Игорь Иванушкин-контрабас

Максим Пиганов - советский и российский 
джазовый тромбонист, аранжировщик. 
Руководитель ансамбля The Trombone Show. 
Дирижёр Государственного камерного 
Оркестра имени Олега Лундстрема
Евгений Гречищев - джазовый пианист, 
аранжировщик, композитор. Участник нескольких джазовых фестивалей.
Игорь Иванушкин - один из наиболее ярких, 
профессиональных, востребованных джазовых 
музыкантов на российской сцене.

Большой Патриарший переулок, 10.
Предварительный заказ билетов по телефону 8-926-043-7679.

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