ТРОМБОН, РОЯЛЬ и КОНТРАБАС НА ПАТРИАРШИХ

В составе: Максим Пиганов-тромбон Евгений Гречищев-рояль Игорь Иванушкин-контрабас Максим Пиганов - советский и российский джазовый тромбонист, аранжировщик. Руководитель ансамбля The Trombone Show. Дирижёр Государственного камерного Оркестра имени Олега Лундстрема Евгений Гречищев - джазовый пианист, аранжировщик, композитор. Участник нескольких джазовых фестивалей. Игорь Иванушкин - один из наиболее ярких, профессиональных, востребованных джазовых музыкантов на российской сцене. Большой Патриарший переулок, 10. Предварительный заказ билетов по телефону 8-926-043-7679.