ОТКРЫТИЯ НА КАШИРКЕ

Первый этап реконструкции Калужского шоссе вступил в завершающую стадию. Открыто движение по головному участку от МКАД до поворота на Коммунарку. Следующий этап — обход деревни Сосенки — должен быть завершён в ближайшие месяцы.

В ходе объезда новых территорий города мэр Сергей Собянин открыл два тоннеля, три эстакады, мост и переход на Калужском шоссе.

— Нова Москва продолжает обживаться, — отметил мэр. — Сдаются дороги, новые социальные объекты, в том числе многофункциональный центр «Мои документы» в Троицке, поликлиника в Ватутинках, создаются новые рабочие места. На этом месте закладывается одна из крупнейших поликлиник Москвы, по сути, большой многофункциональный медицинский центр.

Глава города также добавил, что за этот период времени создано около ста тысяч рабочих мест, появилось около 80 тысяч жителей.

— Новая Москва — это не спальный жилой район, а настоящий город, в котором создаётся новая экономика, констатировал мэр.

Калужское шоссе на участке от МКАД до границ Москвы (20-49 км) является основной магистралью новых территорий столицы. Шоссе будет расширено до четырёх — пяти полос в каждом направлении, планируется, что пропускная способность увеличится на 20 — 25 процентов.

По окончанию реконструкции Калужское шоссе будет соответствовать параметрам магистральной улицы общегородского значения первого класса.

Лидия Миловидова.

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