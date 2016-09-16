МОБИЛЬНЫЕ СТОЙКИ ПО ПРОДАЖЕ ПРЕССЫ ПОЯВЯТСЯ В МОСКВЕ

Пресс-стенды по продаже газет и журналов появятся в местах, где нет возможности поставить киоск. Переносная стойка с четырьмя витринами может разместить до 120 наименований печатной продукции.

«Пресс-стенд легко раскладывается и не занимает много места. Вся продукция размещена под стеклом, что защищает её от пыли и непогоды», — рассказали в Департаменте СМИ и рекламы города Москвы.

Как сообщает официальный портал правительства Москвы, в настоящее время в столице начали работу 35 пресс-стендов. Они размещены в основном в центре столицы. До конца года в городе появится уже 474 стойки.

Фото: mos.ru