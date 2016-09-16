ГДЕ В МОСКВЕ МОЖНО СОБИРАТЬ ГРИБЫ?

Грибы в столице собирать можно, однако прежде необходимо сделать химический анализ их состава. Об этом сообщил АГН «Москва» главный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.

«Города — это не то место, где обычно собирают грибы, их обычно собирают в лесах, где чистый воздух. Хотя, в принципе, экология в каждом районе нашего мегаполиса разная, и там, где нет промышленных предприятий, химического производства, нет магистралей, там, конечно, люди могут собирать грибы. Теоретически грибы в себя впитывают различные химические вещества, и это может быть не только в пределах города, но и за городом, и говорить навскидку, можно или нельзя их употреблять, сложно. Тут необходимо делать специальный анализ этих грибов, собранных в районе Москвы. Анализ и определит, можно их есть или нельзя», — отметил Юрий Остапенко.