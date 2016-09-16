МИНФИН ВЫПЛАТИТ 2 МЛН РУБЛЕЙ ФИГУРАНТАМ ДЕЛА О ПОКРАСКЕ ЗВЕЗДЫ

Оправданным фигурантам дела о покраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной выплатят компенсацию за незаконное уголовное преследование. Соответствующее решение вынес Таганский суд Москвы.

«Рассмотрев заявления Анны Лепешкиной, Евгении Коротковой, Алексея Широкожухова, Александра Погребова о возмещении имущественного вреда в связи с реабилитацией, суд вынес постановление, которым взыскал с Министерства финансов РФ в пользу А. Лепешкиной 667 тыс. 21 руб., в пользу Е. Коротковой 414 тыс. 833 руб., в пользу А. Погребова 632 тыс. 936 руб., и в пользу А. Широкожухова 454 тыс. 833 руб.»,- сообщила пресс-секретарь суда Ксения Ляпина АГН «Москва».

Как сообщается, молодые люди были задержаны после прыжка с крыши здания тогда же, когда руферы Владимир Подрезов и Павел Ушивец («Гриша Мустанг»), но участия в акции по покраске звезды не принимали.

Более года парашютисты находились под домашним арестом, однако были оправданы.

20 августа 2014 года Павел Ушивец выкрасил звезду на шпиле высотки на Котельнической набережной в синий цвет, а также вывесил на ней флаг Украины. Таганский суд столицы объявил руфера в международный розыск, а также вынес решение о его заочном аресте. МИД Украины запрос на выдачу Павла Ушивца отклонил.

Фото:www.photo-moskva.ru