МОСКВИЧИ ПЕРЕПЛАТИЛИ КОММУНАЛЬЩИКАМ 40 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Мосжилинспекцией проведены перерасчеты некорректных начислений за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму более 40 млн руб. С начала года сотрудниками ведомства рассмотрены около 60 тысяч заявлений горожан, практически каждое шестое из них касалось корректности начислений за ЖКУ.

«С начала года в Мосжилинспекцию поступило свыше 60 тыс. обращений граждан, из них 9,3 тыс. обращений были связаны с вопросами корректности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. По всем обращениям была проведена проверка расчетов начислений за ЖКУ. По выданным жилищными инспекциями предписаниям гражданам сделан перерасчет на сумму почти 40 млн руб.», — сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосжилинспекции.

Более половины нарушений связаны с завышением управляющими компаниями объемов коммунальных услуг.

По вопросам корректности начислений за жилищно-коммунальные услуги горожанам необходимо обращаться в свою управляющую компанию. «Если решение проблемы не найдено, то можно направить жалобу в надзорный орган — Мосжилинспекцию — через официальный сайт mgi.mos.ru или по почте», — добавили в ведомстве.