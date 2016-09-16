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СУРОВЫЙ СТИЛЬ ПЛЮС СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

by наша редакция -

В галерее ARTSTORY(Старопименовский пер. 34) открыта выставка «Унаследованный ветер», приуроченная к 70-летию известного московского живописца, академика Российской академии художеств, заслуженного художника России Виктора Калинина, одного из ведущих представителей поколения «семидесятников». В экспозицию вошло около 50 произведений разных лет.

Виктор Калинин родился в алтайском селе в семье старообрядцев. Неудивительно, что основой его мироощущения стала многовековая традиционная культура. Родословная.

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Дом, отец, мать, земля предков, на которой он вырос, на всю жизнь стали источником творчества для художника. Как вспоминает но, «я, еще не умея читать, часто любовался прекрасными миниатюрами из Псалтыри и житий святых, сохранившихся в библиотеке моего деда.

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В результате русское средневековье как высшая точка развития отечественного искусства, естественно вошло в мое сознание, как что-то до боли родное». Кроме иконописи на мастера оказали влияние открытия русского «серебряного века», в первую очередь Врубель, а позже представители «сурового стиля».

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Размышления о духовных основах и ценностях, философская приподнятость характеризуют мифо-поэтическое по сути творчество В. Калинина. Особая ирреальность пространства достигается дроблением форм, создающим повышенную экспрессию и выразительность. Косые ракурсы, накрененные композиции дают ощущение зыбкости, эфемерности земного бытия. Особенно это чувствуется в полотнах на библейские сюжеты, которые автор воплощает в оригинальной манере, сочетая приемы традиционной академической школы с модернистскими.

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Произведения В. Калинина хранятся в 35 художественных собраниях, в их числе Третьяковская галерея и Русский музей (СПб), Саратовский художественный музей им. Радищева, Дрезденская картинная галерея(ФРГ), Национальная галерея Братиславы (Словакия), Музей современного искусства Кёльна, Художественный музей университета Южной Флориды (США) и т.д.

Выставка открыта до 30 октября. Вход свободный.

Олег Торчинский

На снимках:

1. «Троица»

2. «Отец и деревня».

3. «Мать»

4. Из цикла «Обрывы и мосты»

5. «На Оби»

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