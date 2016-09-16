СУРОВЫЙ СТИЛЬ ПЛЮС СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

В галерее ARTSTORY(Старопи меновский пер. 34) открыта выставка «Унаследованный ветер», приуроченная к 70-летию известного московского живописца, академика Российской академии художеств, заслуженного художника России Виктора Калинина, одного из ведущих представителей поколения «семидесятников» . В экспозицию вошло около 50 произведений разных лет.

Виктор Калинин родился в алтайском селе в семье старообрядцев. Неудивительно, что основой его мироощущения стала многовековая традиционная культура. Родословная.

Дом, отец, мать, земля предков, на которой он вырос, на всю жизнь стали источником творчества для художника. Как вспоминает но, «я, еще не умея читать, часто любовался прекрасными миниатюрами из Псалтыри и житий святых, сохранившихся в библиотеке моего деда.

В результате русское средневековье как высшая точка развития отечественного искусства, естественно вошло в мое сознание, как что-то до боли родное». Кроме иконописи на мастера оказали влияние открытия русского «серебряного века», в первую очередь Врубель, а позже представители «сурового стиля».

Размышления о духовных основах и ценностях, философская приподнятость характеризуют мифо-поэтическое по сути творчество В. Калинина. Особая ирреальность пространства достигается дроблением форм, создающим повышенную экспрессию и выразительность. Косые ракурсы, накрененные композиции дают ощущение зыбкости, эфемерности земного бытия. Особенно это чувствуется в полотнах на библейские сюжеты, которые автор воплощает в оригинальной манере, сочетая приемы традиционной академической школы с модернистскими.

Произведения В. Калинина хранятся в 35 художественных собраниях, в их числе Третьяковская галерея и Русский музей (СПб), Саратовский художественный музей им. Радищева, Дрезденская картинная галерея(ФРГ), Национальная галерея Братиславы (Словакия), Музей современного искусства Кёльна, Художественный музей университета Южной Флориды (США) и т.д.

Выставка открыта до 30 октября. Вход свободный.

Олег Торчинский

На снимках:

1. «Троица»

2. «Отец и деревня».

3. «Мать»

4. Из цикла «Обрывы и мосты»

5. «На Оби»