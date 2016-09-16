В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ПРОФЕССИЯ «ДЕЖУРНЫЙ РОДИТЕЛЬ»

Ребенка, оставшегося без попечения родителей, вместо детских домов могут принимать «дежурные семьи». Они будут воспитывать детей, пока им найдут полноценную приемную семью. «Дежурные родители» будут принимать детей «не выбирая по цвету волос и разрезу глаз».

«С таким отзывом выступило правительство в ответ на проект закона о передаче детей на социальное воспитание», — сообщает телеканал «Москва 24».

«Дежурные родители» пройдут строгий отбор, они должны обладать специальными психологическими навыками и уметь «максимально смягчить стресс». Лишь тогда с ними заключат договор органы опеки.

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