В КРАСНУЮ КНИГУ РФ ВНЕСУТ САЙГАКОВ И ГИМАЛАЙСКИХ МЕДВЕДЕЙ

Численность гималайских медведей в России колеблется от 5 до 6,5 тысяч особей и сокращается в связи с варварским истреблением и потерей мест обитания. Браконьеры убивают животных ради продажи их лап в Китай, где они считаются деликатесом. Под угрозой исчезновения также популяции северного оленя и сайгаки.

Минприроды вынесло на общественное обсуждение обновленную Красную Книгу РФ. Списки c «краснокнижными животными» не переиздавались с 1998 года.

«В списках указаны виды животных, которые планируются к занесению в Красную книгу РФ (и к исключению), а также статус их редкости», — говорится на сайте ведомства.

В настоящее время в Красную книгу РФ включены 425 видов животных, в том числе 144 вида беспозвоночных и 281 вид позвоночных животных, ее планируется обновить на 30%.

«Мы должны понимать, что Красная книга – не просто перечень видов, а инструмент охраны животных, который обеспечивает возможность бороться с браконьерами и всеми, кто промышляет на нелегальном рынке диких животных и их дериватов. За браконьерскую добычу любого «краснокнижного» вида предусмотрена уголовная ответственность, по некоторым видам – тюремные сроки, мы ужесточали ответственность в 2013 году и сейчас хотим дополнительно повысить степень наказания за браконьерство», — подчеркнул глава Минприроды России С.Донской.

Фото: anews.com