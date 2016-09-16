ПОЕЗДКИ ПО МЦК МОЖНО ПЛАНИРОВАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ТРАНСПОРТНЫХ СЕРВИСОВ

Пользователи транспортных сервисов «Яндекс» могут проложить кратчайшие маршруты с учётом недавно введённых в эксплуатацию 26 станций МЦК. Информация доступна в сервисах Яндекс.Карты, Яндекс.Метро и мобильных версиях для Android и iOS, а также в приложении Яндекс.Транспорт.

Как сообщает пресс-служба Московского метрополитена, во всех сервисах станции МЦК отображены на карте и учитываются при построении маршрутов на общественном транспорте. Расписание поездов МЦК доступно в мобильном приложении Яндекс.Электрички и веб-сервисе Яндекс.Расписания.

фото: bogorodskoe.mos.ru