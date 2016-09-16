НЕИЗВЕСТНАЯ БЕЛАЯ ЖИДКОСТЬ СБРОШЕНА В МОСКВУ-РЕКУ

Сообщения о сбросе белой жидкости в Москву-реку из стока в районе Бережковской набережной поступили от очевидцев. Прибывшим на место специалистам удалось обнаружить жидкость на поверхности воды. В настоящее время устанавливается источник сброса, а также химический состав жидкости.

«Сотрудники экологического контроля департамента природопользования и охраны окружающей среды выехали на место. Также на месте находятся сотрудники МЧС и Мосводостока. Сейчас источник сброса не определен, но саму жидкость на поверхности реки увидели. При этом пробы воды уже взяты, однако на определение результата потребуется время», — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.