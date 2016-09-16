И ВСТРЕТЯТСЯ ЧАЙКОВСКИЙ С ТИМБЕРЛЕЙКОМ

16 и 17 сентября сцена «Геликон-оперы» будет отдана культурным «хулиганам» — квартету виртуозов «MoscowBoys», которые представят публике свой второй спектакль, придуманный режиссером-хорео графом Игорем Оршуляком.

Кто сказал, что нельзя одновременно танцевать и играть на скрипке, и делать то и другое на «отлично»? Кто решил, что невозможно смеяться, кувыркаться, кататься на роликах, прыгать, стоять на голове и при этом точно следовать музыкальной партитуре? Если у вас не получается, то это не означает, что этого не могут другие. У четырех музыкантов — Павла Цветкова (скрипка), Алексея Завгородного (скрипка), Андрея Чапорова (альт) и Григория Горячева (виолончель) тоже все получилось не сразу. Но желание и азарт победили. В результате получился их второй спектакль «MoscowBoys». Новый жанр музыкального театра, придуманный продюсером Эльшаном Мамедовым три года назад, в результате стал проектом, аналогов которому в мире нет.

Действо длится полтора часа. На сцене – в данном случае театра «Геликон-оперы», — создается особый мир, а в зале – особая атмосфера. Оказывается, совсем не обязательно играть музыку, чинно усевшись на стуле. Да и вообще для этих парней, музыкальных хулиганов в хореографической форме, не существует слова «нельзя». «Зя!!!», как говорилось в одном из клоунских скетчей.

Новый спектакль, конечно же, о любви. К жизни, к музыке, к свободе, к радости жизни. Скованные рамками «так принято» и «так надо» люди порой пропускают мимо яркие мгновения счастья только потому, что они не вписываются в привычные представления о мире. Классический струнный квартет нарушает правила. «Почему в одной композиции не может встретиться Чайковский с Тимберлейком?» — спрашивают они и вместе с режиссером дают ответ «невозможное возможно», если ты владеешь одновременно несколькими талантами, а по сути, являешься тем самым «синтетическим актером», о котором так любил говорить Станиславский…

Оксана МЕРЗЛИКИНА.