КРЕМЛЁВСКИЙ ПАРКЕТ В ОЖИДАНИИ ЛАТИНЫ

Танцевальная Москва замерла в ожидании грандиозного праздника планетарного масштаба, который состоится 29 октября в Государственном Кремлевском Дворце. На давно облюбованной площадке пройдет чемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов.

Подобные соревнования, пользующиеся громадной популярностью, проводятся в столице России всего в третий раз. Вот почему к ним приковано такое пристальное внимание. Ему оказала мощную поддержку государственная корпорация «РОСТЕХ», а генеральным партнером выступил «Газпромбанк».

Организацией масштабного события по обыкновению занимается заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC Станислав Попов. О грядущем турнире мэтр рассказывает, как об уникальном событии: «По своей интриге, красоте, драматизму, этот чемпионат – несомненно, главное событие в мире профессионального танцевального спорта в нынешнем году. Мы уже устраивали чемпионаты мира по латиноамериканским танцам в 2007 и 2011 годах, но я уверен, что предстоящий турнир будет во многом уникален. Предполагается, что он будет ознаменован небывалой конкуренцией на паркете. В этом году в профессиональной среде танцоров, исполняющих латиноамериканские танцы, сложилась очень интересная ситуация – на профессиональную арену перешли несколько очень перспективных и ярких пар, еще недавно выступавших на любительских турнирах».

Впрочем, стараниями Станислава Попова и команды его единомышленников каждое танцевальное состязание в Кремле становится уникальным событием, отличающимся всякий раз оригинальными находками, фантастическим оформлением, безупречной организацией и доброжелательной атмосферой, несмотря на жесткую конкуренцию между участниками. Стоит ли говорить, что на такие события всегда съезжаются все сливки танцевального сообщества, для каждого танцора участие в столь масштабном мероприятии — дело престижа.

Спортсмены непременно подчеркивают, что о выступлении на кремлевском паркете каждый из них мечтал с раннего детства, с того самого момента как впервые пришел в танцевальную студию. Необычно длинный список участников предстоящего чемпионата украсят имена действующих чемпионов мира американцев Рикардо Кокки и Юлии Загоруйченко, а также их основных конкурентов — соседей по континенту. Не стоит думать, что места на пьедестале могут достаться только этим легендарным спортсменам. Бороться за выход в финал и в том числе за право оказаться на одной из ступеней подиума будет целая группа сильнейших танцоров.

На правах хозяев чемпионата особенно представительную команду представит Россия. Традиции отечественной танцевальной школы уходят корнями в СССР, где на протяжении долго времени номером один и эталоном в танцевальном спорте был Станислав Попов. Сегодня мэтр связывает очень серьезные надежды с нашими танцорами. В преддверии чемпионата он отмечает, что сильнейшие российские пары могут преподнести нынче очень приятный сюрприз себе и своим поклонникам. Станислав Попов отмечает потрясающее сочетание отменной физической формы с подкупающим артистизмом в дуэте Евгения Смагина и Полины Казаченко. Также многообещающим глава РТС считает сенсационный прорыв в текущем сезоне Кирилла Белорукова и Полины Телешовой, с гордостью говорит о достижениях и возможных отличных выступлениях многих других российских танцоров.

По мнению Станислава Попова в этом году на главном паркете борьба будет особенно жаркой и зрителей равнодушными не оставит уж точно. Интрига будет сохраняться до самого финала. Неизменно на Кремлевских дэнс-шоу присутствует заслуженный артист России Георгий Мушеев. Так будет и на этот раз. Вместе с группой «7 ветров» Мушеев обеспечит музыкальное сопровождение праздника. Уже много лет без этих музыкантов не обходится ни один международный турнир в Москве, они давно стали одним из брендов невероятного фантастического карнавала.

А еще будет много искрометного юмора и шуток, которые подарит публике Станислав Попов. Легендарный танцор еще и блистательный артист. Зрители в который раз смогут в этом убедиться, ведь по традиции мэтр на кремлевских турнирах помимо прочего еще и исполняет роль конферансье. Чтобы не упустить шанс принять участие в грандиозном празднике и увидеть все воочию, позаботиться о билетах нужно уже сейчас, в продаже их осталось совсем немного.

Наталья СИДОРОВА, Мила СОКОЛОВА.