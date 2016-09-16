КИРСАН ИЛЮМЖИНОВ СТОЛКНУЛСЯ И С КНУТОМ, И С ПРЯНИКОМ

В свете постоянных допинговых разоблачений впору задаться вопросом: а есть ли сейчас вообще чистые виды спорта? И положительный ответ на него как раз дали отрицательные результаты анализов: это шахматы.

Выступая перед журналистами в пресс-центре ТАСС, президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов отметил, что на завершившейся в Баку шахматной Олимпиаде все было в норме. И не только на этих соревнованиях, подчеркнул Илюмжинов: «С 1999 года, когда МОК признал ФИДЕ, не было ни одного случая применения допинга. Мы регулярно проверяем спортсменов на допинг совместно с WADA. Есть перечень препаратов, которые запрещены нашим спортсменам». Таким образом, бронзовые медали, завоеванные сборной России в мужском турнире, никто не отнимет.

Но это не означает, что у президента ФИДЕ нет проблем. В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В мае глава FIDE подал иск, намереваясь потребовать компенсацию у финансового ведомства.

С другой стороны, не все за океаном настроены против известного спортивного функционера. Президент ФИДЕ поведал: «Мэр Нью-Йорка написал письмо с благодарностью за то, что мы проводим матч за звание чемпиона мира. ФИДЕ хочет поднять интерес к шахматам в США». Напомним, что матч за звание чемпиона мира между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке и будет состоять из 12 партий. В случае ничейного счета состоится тай-брейк.

Борис ДУХОН.