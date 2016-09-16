Московский государственный музей С. А. Есенина совместно с газетой «Московская правда» продолжают совместную акцию, приуроченную ко дню рождения поэта, который отмечается 3 октября.

У всех, кто любит и ценит творчество великого поэта, сегодня есть возможность принять участие в захватывающем квесте, в результате которого каждый «вместе с поэтом» и не только пройдет по «московским изогнутым улицам». Во время квеста можно узнать очень много интересного из жизни Сергея Есенина в любимом городе и о самой столице, ближе познакомится с творчеством поэта, проникнуться загадкой гениальности его наследия.

Старт квеста был назначен еще в августе. Всего за время проведения мероприятия его посетило около 50 человек. В ближайшее воскресенье организаторы ожидают группу из 27 человек (если за время подготовки материала их число не увеличилось)... Что это за люди? Как говорят организаторы, к ним приходят целыми семьями, коллективами с работы, компании друзей, люди самых разных возрастов, социального статуса и просто те, кто любят Сергея Есенина и его творчество. Что важно, к квесту присоединился еще один партнер — кафе «Есенин», который к приготовил вкусные призы для участников и победителей. Награждение участников квеста пройдет 1 октября в Московском государственном музее С.А. Есенина (Большой Строченовский пер., 24, стр. 2). Кстати, устроители решили наградить большее количество участников, чем было задумано раньше. Добавлено 3 призовых места победителей и еще несколько участников, около 10 человек тех, кого решено отметить.

Что важно, к квесту присоединился еще один партнер — кафе «Есенин», который к приготовил вкусные призы для участников и победителей. Награждение участников квеста пройдет 1 октября в Московском государственном музее С.А. Есенина (Большой Строченовский пер., 24, стр. 2). Кстати, устроители решили наградить большее количество участников, чем было задумано раньше. Добавлено 3 призовых места победителей и еще несколько участников, около 10 человек тех, кого решено отметить.

Напомним, что квест состоит из семи увлекательных заданий, которые необходимо выполнить в течение 2-х часов. На каждый этап отводится 7 – 15 минут, остальное время – для того, чтобы переместиться от одной точки к другой, на которой участников будет ждать проводник со свитком и новым заданием. Получить свиток можно, например, с помощью кодового слова… Все свитки содержат яркую историю, связанную с местом, где они выдаются…

Задания, правильные ответы на которые приведут в музей поэта, будут выполняться в определенной последовательнос ти. Участники во время прохождения квеста узнают много интересных фактов, например, почему памятник Сергею Есенину охраняет Пегас, или где находилась «резиденция» имажинистов…

Стартуют группы у памятника поэту на Тверском бульваре. В результате каждого из этапов будут определены победители, которые станут участниками финального конкурса. Он пройдет накануне дня рождения поэта. Жюри определит имена трех победителей. Они получат призы и подарки от есенинского музея и газеты «Московская правда». Впрочем, сюрпризы и приятные поощрения ждут абсолютно всех участников квеста на всем протяжении маршрута…

У вас еще есть возможность присоединиться к квесту «Есенинская Москва»!

О ходе проведения квеста читатели смогут прочесть на сайте газеты «Московская правда» http://mospravda .ru/ и сайте музея http://esenin-mu seum.ru/. Запись на участие и дополнительная информация — по телефону 8 (495) 954 9764.

О. М.