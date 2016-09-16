МЕДИКОВ НАЧНУТ ГОТОВИТЬ СО ШКОЛЫ

Более 120 школ столицы стали в этом году участниками проекта «Медицинский класс в московской школе».

Проект осуществляется на базе средних образовательных учреждений города при активной поддержке Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. В рамках проекта в этом году 62 школы установили у себя современное высокотехнологичное оборудование, на котором занимаются старшеклассники профильных медицинских классов. В каждом кабинете есть цифровая лаборатория, медицинские тренажеры, измерительные приборы, например, для измерения давления, частоты дыхания и влажности тела, тренажеры для промывания желудка и учебные электрокардиографы, с помощью которых можно изучить работу сердца.

Занятия в лабораториях проводят не только школьные учителя, но преподаватели вузов и практикующие врачи. Предполагается, что новое оснащение медицинских классов позволит учащимся освоить более 20 курсов по выбору: основы микробиологии, биохимия, анатомия, нанотехнологии в медицине; «упростит» их поступление в профильный вуз. И, что очень важно – поможет школьнику определиться, готов ли он учиться в медицинском вузе и правильно ли выбрал профессию.