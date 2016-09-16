КАК ОБРЕСТИ КРАСОТУ БЕЗ МАЛЕЙШИХ УСИЛИЙ

Есть, конечно, лукавство в таком предложении, ибо минимальные шаги от вас все-таки потребуются. Но, во-первых, совсем небольшие. Во-вторых, при определенных обстоятельствах можно обойтись и без них. А потому это и в самом деле реальная возможность обрести красоту без большого труда, материальных затрат и бесконечных хлопот. Как этого добиться, например, в саду? Далеко не у всех найдется время подолгу обихаживать свой участок! Решить проблему просто: достаточно высадить растения, которые не только не требуют особого ухода, но могут и сами позаботиться о себе. Об одном из таких растений рассказывает наш эксперт, агроном Ирина СМАГЛЮК:

Это эхинацея пурпурная. Разговор о ней актуален, поскольку это осенний цветок, зацветает к концу августа, радует глаз в сентябре и даже начале октября, а когда полностью сбрасывает лепестки, обретает новый наряд – на месте цветка образуются шаровидные темно-коричневые корзиночки, покрытые щетинками. Это сухоцвет, способный простоять в букетах всю зиму, сохраняя сочные краски и живописную форму. Роскошные кусты эхинацеи пурпурной напоминают куртины огромных садовых ромашек, только лепестки у них не белые, а фиолетово-красные. Правда, недавно появились сорта с лепестками и других оттенков, в том числе и белыми, но приставка «пурпурная» все равно остается, она определяет вид этого цветка. А он примечательный! Эхинацея пурпурная – растение не только декоративное, но и лечебное, из соцветий и корневища с корнями готовят препараты, заживляющие раны при ожогах и пролежнях, а также настои, помогающие поддерживать иммунную систему.

И все-таки главное ради чего выращивает это растение, — красота, которую дарит цветок. Куст может жить в саду долго, до 10 лет, причем растение способно размножаться самостоятельно, не засоряя при этом участок: семена, попадая в землю, дают по весне всходы, и эти молодые побеги оформляются к осени в красивые куртины, зацветающие в тот же год. Правда, самосевом эхинацея размножается лишь с помощью семян, вызревших у цветов еще в августе, это все-таки редкие экземпляры, вот почему растение забирает новые площади очень деликатно, не создавая проблем с засорением участка. Опытные садоводы, тем не менее, стараются собрать августовские семена, чтобы самостоятельно высеять их на новом месте. Учтите: для посева годятся семена, вызревшие в конце лета, осеннее цветение, как правило, семян не приносит.

Как используют семена? Во-первых, их высевают под зиму там, где хотели бы видеть куртины эхинацеи пурпурной. Во-вторых, сохраняют до февраля-марта и высевают уже в горшочках на рассаду, которую переносят в сад в апреле. В обоих случаях эхинацея пурпурная зацветет в тот же год и будет цвести регулярно, радуя крупными, разноцветными «ромашками» ближе к осени. Учтите: прорастают семена долго, иногда больше месяца, так что обязательно пометьте место посева. Если нет времени возиться с подзимним посевом или с рассадой, можете подержать семена до мая и высеять их сразу в открытый грунт, растения будут прекрасно развиваться, но цветение начнут только со следующего года. Так что в мае имеет смысл не только высеять семена, но и приобрести хотя бы пару кустиков готовой рассады, тогда цветение ближайшей осенью обеспечено.

Есть еще один несложный способ размножить в саду эхинацею пурпурную – делением куста.

Но запомните два жестких правила: во-первых, делить можно только взрослые кусты, достигшие 4 – 5 лет, иначе ослабите растение. Во-вторых, такую операцию ни в коем случае нельзя проводить осенью, только рано весной, до распускания листьев. Молодые кустики легко приживаются на новом месте и зацветают уже осенью. Место для них лучше выбрать солнечное: на солнце растение цветет лучше и смотрится эффектнее, при хорошем освещении эхинацея пурпурная развивается в мощный куст, который, к тому же, служит отличным медоносом: цветы активно привлекают пчел. Еще одно условие хорошего самочувствия – регулярный полив в течение всего лета и осенью, если она выдастся сухая. Тип почвы для этого растения не имеет значения, эхинацея пурпурная может расти на любых участках, разве что не любит мест, где подолгу застаивается вода.

Неопытные садоводы путают эхинацею пурпурную с другим осенним цветком – рудбекией, в ее лепестках также могут быть пурпурные тона, но лишь как пятна, основной тон рудбекии — желтый, оранжевый, иногда желто-коричневый. Кстати, эти цветы прекрасно сочетаются, помогая дополнить краски осени в вашем саду.