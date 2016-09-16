МОСКВА ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ

Столичные власти в полном объеме обеспечили технически и организационно проведение выборов в Государственную Думу, которые состоятся 18 сентября, сообщили сегодня в мэрии. Особое внимание было уделено прозрачности процедуры голосования.

Сегодня в мэрии Москвы на совещании по оперативным вопросам заместитель мэра города Анастасия Ракова рассказала о мероприятиях, проведенных в столице для проведения выборной кампании.

«Все необходимые организационные и технические мероприятия проводятся в плановом порядке и в полном объеме», отметила А. Ракова.

Для обеспечения честности и открытости выборного процесса в Москве размещено 6832 видеокамеры, которые будут транслировать онлайн, как идет голосование на 3416 участках. Камеры будут работать вплоть до того момента, как голоса будут подсчитаны. На 612 избирательных участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), обеспечивающие автоматический подсчёт голосов. Наготове и техники – 70 бригад, которые смогут устранить любую поломку, если таковая произойдет, включая работу видеокамер, подачу электричества и прочее.

По словам Раковой, система предполагает создание трех штабов, которые также в онлайн режиме будут контролировать процесс голосования и подсчет результатов. Она напомнила, что Общественная палата создала свой независимый штаб видеонаблюдения.

Избирательные участки обеспечены всем необходимым оборудованием и техникой; полностью сформированы и утверждены составы участковых избирательных комиссий. Маломобильным москвичам помогут добраться до избирательного участка социальные работники, либо урну для голосования привезут им прямо на дом.

В день голосования на избирательных участках также будут дежурить медики и полиция.

На совещании Анастасия Ракова также напомнила что в Москве существует мораторий на удаление наблюдателей с избирательных участков и призвала к максимальному обеспечению открытости процесса голосования.

Мэр столицы Сергей Собянин назвал выборы большим событие для страны и города и пригласил горожан исполнить свой гражданский долг.