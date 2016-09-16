ЦИК ПРОВЕЛ ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В ГОСДУМУ

Зампред Центризбиркома Николай Булаев за полчаса провел крайнее заседание ЦИК. Завтра 22:40 Элла Памфилова под Гимн откроет День голосования проведением видеоконференций с Камчаткой и Чукоткой. Суточная работа Информационного центра ЦИК начнется в воскресенье. Булаев предупредил, что это живая площадка и тут многое происходит спонтанно.

На этот раз для работы в Информационном центре аккредитовались больше журналистов, чем может вместить зал заседаний ЦИК. Поэтому для прессы приготовили дополнительно отдельную комнату с огромной плазмой для трансляций.

Заседание в пятницу Булаев открыл сообщением о том, что выдано всего 641 тыс открепительных удостоверений из изготовленных трех миллионов. Выдали семь тысяч из резерва, который есть в ЦИК. Зампред ЦИК явно раздражен тем, что кто-то запустил лживую информацию о выдаче огромного числа открепительных, по которым нельзя будет проголосовать.

Первым вопросом отказали в удовлетворении жалобы Николая Воедилова на решения Избирательной комиссии Московской области и территориальной избирательной комиссии Ленинского района. Несостоявшийся кандидат уверенно и напористо оспаривал заключение экспертов-почерк оведов МВД. Подобная настойчивость стала редкостью, большинство отказников соглашаются и публично не спорят. Это означает, что в публичную политику они пошли только за потерей времени. Опытные думские старожилы используют широко освещаемую площадку ЦИК для любого повода, а некоторые сами себе создают проблемы с регистрацией.

Чтобы обнадежить напористого неудачника, Булаев выразил надежду, что он человек молодой и эти выборы для него не крайние.

Это заседание ЦИК крайнее, да и то может в субботу придется собираться.

Член ЦИК Евгений Шевченко человек не суеверный, поэтому представил для одобрения последнее, а не крайнее, постановление о регистрации доверенных лиц политической партии и сообщил, что всего ЦИК зарегистрировал 1317 доверенных лиц разных партий.

При назначении члена избирательной комиссии Республики Крым с правом решающего голоса Вячеслава Фирсова поступило сообщение из Симферополя о полной готовности к 18 числу.

На сегодня секретарь ЦИК Майя Гришина дала обещание больше заседаний не будет. На завтра не давала. Завтра ЦИК выйдет на связь в 22:30 и в 22:40 под Гимн председатель ЦИК Элла Памфилова откроет День голосования в России. В воскресенье утром ЦИК снова выйдет на связь уже на сутки.

Завершая короткое пятничное заседание, Булаев пожелал всем душевного равновесия и уверенности что мы все делаем правильно. Напоминание нелишнее, нервы напряжены. Выборы седьмой Думы выпали на обострение войны миров, фигуранты которой используют любой повод, а в России — так с особым удовольствием.