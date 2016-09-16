АННА ВАРПАХОВСКАЯ: РОЛИ ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИЦ — ЯВНО НЕ МОЕ

После 15-летнего перерыва, дочь известного режиссера Леонида Варпаховского снова возвращается в кинематограф. C 17 октября на телеканале «Домашний» — первый русско-турецкий сериал «Восток-Запад».

В истории о турецко-славянск ой любви Анне Леонидовне досталась роль матери главной героини. Капризная и эгоистичная леди, которая узнав о том, что дочь собирается замуж за турка, отказалась от нее. По словам режиссера фильма, Дениса Елеонского, это одна и самых сложных ролей проекта.

Чтобы увидеть, как проходят съемки этой 24-серийной мелодрамы, и пообщаться с актрисой мы отправились на съемочную площадку «Востока-Запада» . После пятого дубля падения в обморок, актриса уделила нам немного времени.

— По сценарию ваша героиня Ольга Павловна музейный работник. Вы вне съемок бываете в подобных культурных местах? Или театр не оставляет на это времени?

— Знаете, да сейчас у меня настолько большая нагрузка и в театре и в кино, что ходить по музеям, действительно нет ни времени, ни сил. Но музеи я люблю. Очень. Еще с детства. Мы когда жили в Петербурге часто ходили в музеи вместе с мамой. И все спрашивали у нее: «Что это за девочка, которая так интересуется картинами?». В Канаде, где я живу сейчас с музеями очень плохо. Там этого очень мало, как и театральной культуры, в принципе. Поэтому в театрах там не бываю.

— Кроме съемок в «Восточных сладостях» чем еще занимаетесь?

— Театром.

— Вы по натуре трудоголик? У вас тут кино, там театр…

— Знаете я безумно жадный, в плане творчества, человек. Мой муж иногда даже подшучивает надо мной по этому поводу. Говорит: «Отыграет премьеру, придет домой, рухнет на диван, вытянет ноги и скажет – что следующее? Жадности этой женщины нет границ» (смеется). У меня сейчас в Киеве семь спектаклей, в которых я играю. Что касается театра, я вот на днях подумала, чтобы еще один роман инсценировать, не буду пока говорить, что это будет за роман. А потом сказала себе – стоп! Нужно следующий сезон немножко отдохнуть. А сейчас вот вдруг в моей жизни возникло кино.

— Почему вдруг?

— Потому, что у меня был огромный перерыв в кинематографии. Я иммигрировала в 1994 году из России и 15 лет вообще не приезжала сюда. Ни в Киев, ни в Россию, никуда. Я же вообще родом из Магадана, но всю свою сознательную жизнь я прожила в Москве и проработала в Московском театре имени Станиславского. Но когда уехала, я не возвращалась. И вот когда я стала приезжать и в 2006-2007 годах на родину, как-то случайно попала в Киев и стала здесь работать.

Были у меня попытки вернуться в Москву, но не получилось. Я играла в спектакле – его реформировали, как и сам театр. Просто пришел новый руководитель и перечеркнул одним движением всю ту историю, которая была. Для меня его не реформировали, а деформировали. Я моментально ушла со своим проектом. Сейчас, кстати, он переименован, в какое-то дикое для меня звучание…

— Электро?

— Да. Знаете, когда пишут на сайтах, что я играла с 1971 года по 1991 год в Электротеатре – меня коробит. Потому, что я такого театра не знаю. Я знаю Московский драматический театр имени Станиславского. И честно говоря, не понимаю, почему по воле одного человека эта история перечеркнута? Со всеми блестящими актерами, блестящими режиссерами, художниками? Но, вы знаете, это название имеет смысл, потому что электро – это свет с греческого. Но ассоциации такой, почему-то, ни у кого не возникает. Тем более у людей, скажем, таких простых зрителей. И эмблема какая-то странная – в лампочке сидит Станиславский. Для меня это все как-то странно.

Так, вот когда я стала приезжать в Киев, начались все эти пробы. Но я на пробах не могу сыграть так, как на съемочной площадке. Ну, мне так кажется. Потому, что это просто кусок, вырванный из сценария, из жизни. Я играю, но не понимаю, что нужно. Когда артист уже занимает определенное положение, ему уже легче проходить пробы, а когда вас заново нужно открывать – это очень трудно. Тем более в моем возрасте.

— Вы считаете, что Вас нужно заново открывать?

— Думаю, да. В Киеве за последние два года у меня третий проект. Второй еще не вышел…Телезрител ь меня не знает.

— Возможно после выхода на экраны «Восточных сладостей» о Вас узнают. Проект ведь многообещающий. Да и роль у Вас очень интересная.

— Не знаю, как будет и что мне принесет эта роль, но Ольга Павловна действительно потрясающая. Редко когда сейчас в сериалах выписывают такой персонаж – многогранный, с характером, с юмором. Там такая амплитуда ситуаций – трагические сцены, комедийные, скандальные, размышления… Иногда меня охватывает паника — смогу ли я это все соединить в ней? Я же все-таки больше театральная актриса. А тут то конец снимают, то средину, то начало фильма. Но, знаете, я настолько вошла во вкус, что начинаю грустить по тому, что съемки скоро заканчиваются. А еще начинаю перебирать, где и что я сделала не так. Но уже ничего не вернешь.

— Мне сказали, что роль Ольги Павловны писали именно под вас.

— Так, случилось, что продюсер проекта Наталья Яковлева попала на мой спектакль. Потом она пересмотрела все мои спектакли. Думаю, это вышло случайно, потому, что киношные люди почему-то на театральные спектакли ходят редко. И в итоге в сценарии написано что-то среднее по моим ролям, потому как я то и дело узнаю куски разных своих персонажей. Но это очень приятно. Они поверили в меня, и я надеюсь, что не подвожу их.

— Вы выглядите на съёмочной площадке, как рыба в воде. А бывают ли такие сцены, которые сложны даже для Вас?

— Спасибо! Это очень высокая похвала. Думаю, сложным был один из недавних съемочных дней. Как раз в музее. Сходу сыграть такое количество текста и прединсультное состояние, которое было у моей героини – задача не легкая.

— Мне показалось, что Вам эти сцены дались легко. Вы как-то быстро входите в нужное состояние и играете. Чего не скажешь про многих молодых актеров…

— Так в том и разница, что я просто уже прошла большой жизненный путь, сыграла много ролей, и мне очень повезло с людьми, с которыми я общалась в жизни. Ну, и конечно с образованием. Хорошие учителя дорогого стоят.

— Когда я спросила Вас о роли, Вы сказали что только таких героинь, как Ольга Павловна вам и комфортно играть…

— Ну, во-первых, я уже давно вышла из того возраста, когда была «голубой» героиней. А во-вторых, ну не люблю я играть добрячек. Ну не мое это. Как-то пробовала. Играла добрую волшебницу. Так ко мне после спектакля подошли и сказали: «Аня, какая все-таки стерва — эта ваша добрая волшебница» (смеется). Ну не мое это. Не получается…