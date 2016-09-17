СТАРТ ДАН ПОД КРЫЛОМ СИНЕЙ ПТИЦЫ

16 сентября Московский Государственный Академический Детский Музыкальный Театр имени Наталии САЦ открыл новый, 51-й сезон, последней премьерой прошлого сезона — балетом «Синяя птица». Спектаклем, который когда-то дал «путевку в жизнь» театру, на крыше которого теперь красуется одноименный символ.

Тогда спектакль на музыку композитора Ильи Саца по пьесе М. Метерлинка был представлен в классической версии, покорившей зрителей уже, к сожалению, прошлого века. Нынешний постановщик балета, хореограф Кирилл Симонов, создавал версию на обновленную музыку одного из ведущих российских композиторов, Ефрема Подгайца, придавшего ей первоклассную современную огранку. В новых костюмах. С новым световым решением…

Сбор труппы Театра Сац, прошедший за две недели до открытия сезона 2016/2017, начался с представления труппе нового художественного руководителя балета Детского музыкального. «Я уверен, — сказал художественный руководитель театра им Сац Георгий Исаакян, — что Кирилл Симонов с его видением современного танца и театра, даст нашей балетной труппе творческий импульс, и мы увидим много прекрасных балетных спектаклей в нашей афише».

Было отмечено, что премьера спектакля в июне прошла с аншлагом. Это важно, поскольку театр с успехом провел все мероприятия, посвященные юбилейному, 50-му, сезону. Молодое поколение, познакомившись впервые с материалом, было в восторге от костюмов и декораций, а старшее, запомнившее первую версию, приятно удивлено нововведениям. Например, закулисному голосу ведущего и свежим нотам в партитурах.

Далее обсуждались творческие планы на следующий сезон. Художественный руководитель театра Георгий Исаакян рассказал, что только до Нового года театр представит две премьеры на Большой сцене: в рамках Первого всероссийского фестиваля музыкальных театров «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» состоится премьера старинной испанской сарсуэлы Хуана Идальго де Поланко «Любовь убивает», а позже — премьера специально написанной для нашего театра оперы Михаила Броннера «Гадкий утенок» по знаменитой сказке Г.-Х. Андерсена. Кстати, его написала зав. литературной и педагогической частью театра Роксана Николаевна Сац.

Первой премьерой Малой сцены станет работа хореографа Нины Мадан – балет «Лавка чудес» на музыку Отторини Респиги и Джоаккино Россини. А в декабре Мария Литвинова и Станислав Игнатов выпустят премьеру оперы Бенджамина Бриттена «Ноев Ковчег».

Симфонический сезон в МГАДМТе откроется грандиозным событием: 29 сентября в рамках уже полюбившегося многим Абонемента «Портреты композиторов» в Большом зале прозвучит Девятая симфония Людвига ван Бетховена. За дирижерским пультом — Алевтина Иоффе.

«Да, мы просветители. Да, мы сумасшедшие. Да, нам больше всех нужно, — сказал Георгий Исаакян. — Но мне нравится такая наша жизненная позиция. Когда вокруг столько пошлости, только театр – и наш театр, в том числе, – становится местом, где можно прикоснуться к прекрасному».

Театр в 51-м сезоне ждут разнообразные гастроли и фестивали в городе, в стране и в мире.

Завершился сбор труппы напутствием Р. Н. Сац: «Наталия Ильинична часто говорила: «Я не обещаю вам легкой жизни». Это было ее кредо. Она говорила это громовым голосом и с очень большим напором. Георгий Георгиевич говорит нежно и тихо, но он говорит то же самое по смыслу. Легкой жизни у нас не будет. Будет напряженная творческая жизнь. И это прекрасно!»

Оксана МЕРЗЛИКИНА.