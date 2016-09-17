ВЕСТИБЮЛИ НЕСКОЛЬКИХ СТАНЦИЙ ПОДЗЕМКИ ЗАКРЫТЫ НА РЕМОНТ

В выходные дни в метро продолжаются работы по благоустройству станций столичного метрополитена, из-за этого несколько вестибюлей закрыты для пассажиров.

Для входа в метро и выхода в город можно пользоваться соседними вестибюлями станций.

Как сообщает mos.ru, до открытия метро в понедельник, 19 сентября, на ремонт закрыт эскалаторный павильон на станции «Кожуховская».

До 15 октября закрыт восточный вестибюль станции «Сокол» (последний вагон из центра). Вход и выход осуществляется через западный вестибюль.