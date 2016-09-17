ГЛАВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Сборная России вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв в группе «В» Таиланд – 6:4 (3:1), Египет – 6:1 (4:0) и Кубу – 7:1 (4:0).

Специально для mospravda.ru выступление нашей дружины на данном этапе анализирует заслуженный тренер России Михаил Бондарев, который сам в прошлом руководил национальной командой и привел ее к званию чемпиона Европы-1999.

— Михаил Васильевич, на ваш взгляд, сборная России отправилась в Колумбию в оптимальном составе?

— Провокационный вопрос, ведь каждый тренер имеет на этот счет свое мнение. Но одно очевидно: Сергей Скорович ориентировался на то, как футболисты выглядели в начале нынешнего сезона, а не в предыдущем. Не могу сказать, чтобы кто-то выпадал в первых матчах.

— Обычно тренерский штаб на подобные турниры включал в заявку двух вратарей, а сейчас впервые в список вошли трое…

— Действительно, нам всегда хватало двух голкиперов, даже в соревнованиях с более плотным графиком. Видимо, основной страж ворот Густаво после травмы еще не набрал оптимальную форму, А Сергей Викулов и Георгий Замтарадзе – примерно одинакового уровня, чтобы отдавать одному из них предпочтение перед другим.

— Что скажете о соперниках по группе?

— Признаться, несколько опасался египтян, которые на чемпионате мира 2000 года устроили нам хорошую взбучку. Но нынешнее поколение – другое, и наши футболисты двумя голами на первых минутах сразу сняли все вопросы. С Таиландом был отрезок, когда из 3:0 счет превратился в 3:3, но это издержки стартового матча – акклиматизация, отсутствие сыгранности.

— Кстати, тренерский штаб ввел в состав несколько молодых футболистов, которые прежде не выступали на столь представительных турнирах.

— Это объективный процесс, ведь уже прошли свой пик ветераны Сирило, Пула, много забивавшие на предыдущих чемпионатах мира. Жалею, что отказался выступать за сборную Дмитрий Прудников. Но Иван Чишкала, Сергей Абрамович, Артем Ниязов доказали, что нехватку опыта готовы компенсировать другими качествами. Я всегда говорил, что у нас много талантливых ребят. Хотя главные испытания для них, как и для всей команды, еще впереди.

— Сложилось ли у вас мнение об игре фаворитов?

— Из этой категории я не видел матчи бразильцев, а вот игры испанцев, итальянцев, португальцев смотрел. Все двигались по турнирной дистанции без приключений, даже ничья с Колумбией, которую Португалия вырвала на последней минуте, не поставила под сомнение силу команды Рикардиньо и Кардинала. Так что вместе с нами эти сборные остаются главными претендентами на медали.

Георгий МОРОЗОВ