«НЕОПАЛИМУЮ КУПИНУ» ЧЕСТВУЕТ МЧС

Пожарные и спасатели собрались в Храме Христа Спасителя на благодарственном молебне в честь образа Божьей Матери «Неопалимая Купина».

17 сентября в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя, с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел благодарственный молебен с участием руководства МЧС России, сотрудников министерства, курсантов ВУЗов чрезвычайного ведомства. В храме молились глава МЧС России В.А. Пучков, более двух тысяч сотрудников министерства, курсантов Академии гражданской защиты и Государственной противопожарной службы.

Перед началом богослужения епископ Парамон от имени Святейшего Патриарха Кирилла приветствовал руководство, офицеров и сотрудников МЧС, а также студентов и курсантов учебных заведений министерства. В приветственном письме в адрес чрезвычайного ведомства Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл пожелал всем сотрудникам МЧС крепости сил, мира и помощи Божией в ответственном служении на благо России и ее жителей. Владыка Парамон отметил, что участие сотрудников министерства в богослужениях в честь иконы «Неопалимая Купина» стало традиционным и пожелал Божией помощи всем пожарным и спасателям России в их благородном деле: «26 лет вы работаете на благо людей. Народ вас признал, любит и уважает. За эти годы служения министерства нашим согражданам вы ежедневно совершаете подвиг, добрый труд и помогаете тем, кто не может справиться с бедой. Такое событие, как благодарственный молебен в честь иконы богородицы «Неопалимая Купина»- знаковое, которое будет способствовать обретению надежной духовной опоры в профессиональной деятельности пожарных и спасателей. Храни вас Господь на многая и благая лета», — тепло приветствовал собравшихся архипастырь.

«Праздничные богослужения в этом году будут особенно символичны и торжественны, так как 2016 год в системе МЧС объявлен Годом пожарной охраны. Сегодня во всех субъектах России сотрудники МЧС посещают храмы, монастыри, церкви, где вспоминают своих товарищей, погибших при исполнении служебных обязанностей», — сказал глава МЧС России Владимир Пучков на встрече с викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископом Парамоном, наместником Донского монастыря. Министр добавил, что бойцы и офицеры ведомства также сегодня посетят семьи погибших сотрудников, которым будет оказана вся необходимая помощь.

Испокон веков на Руси люди верили в чудодейственную силу образа Богородицы «Неопалимая Купина». Считалось, что он защищает жилье и людей от огня. Во время пожара икону брали в руки и обходили с ней вокруг горящего дома, дабы отвратить беду с помощью Всевышнего. По преданию, в виде горящего, но не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирующим непорочное зачатие Девы Марии. Православные люди почитают чудотворную икону Божьей Матери с тем же названием. В центре иконы располагается изображение Марии с младенцем, заключенное в восьмиконечную звезду, которая, в свою очередь, образована двумя четырехугольниками — зеленым (естественный цвет Купины) и красным (цвет объявшего ее пламени). В русской иконописи икона известна с середины 16 века, а праздник в честь нее был установлен в 17 столетии.

В народе Неопалимую Купину вполне естественно считали охранительницей от пожара и молнии. Соответствующую молитву произносили в этот праздник, прося сохранения людей и жилища от огня. Кроме того, существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с иконой Богородицы Неопалимой Купины. Российские пожарные называют Божию Матерь «Неопалимая Купина» своей покровительницей и заступницей. Во все времена огнеборцы почитали христианские святыни, а в дореволюционной России у пожарных был свой девиз: «Богу — хвала, ближнему — защита».

Елена Минашкина, фото автора