СТАМБУЛ ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

16 сентября в Московском Мультимедиа Арт Музее состоялась торжественная церемония открытия выставки турецкой фотографии XIX века «Закрыв глаза, я слушаю Стамбул…». Основа экспозиции – фотографии Константинополя второй половины позапрошлого столетия. Фотографии из коллекции Павла и Анастасии Хорошиловых.
Директор Дома фотографии провела содержательную экскурсию по выставке для председателя Госдумы Сергея Нарышкина и его жены Татьяны.
Присутствовали спецпредставител
Для названия выставки взята строчка из стихотворения турецкого поэта Орхан Вели Канык «Закрыв глаза, я слушаю Стамбул…»
Как можно рассматривать фотографии с закрытыми глазами? Нарышкин расшифровал: искусство во многом зиждется на противоречиях и чаще задает вопросы чем отвечает на них. Можно попытаться услышать прошлое и задуматься о настоящем.
В комментарии «МП» Павел Хорошилов рассказал, что в его коллекции порядка ста фотографий из Турции. Здесь представлено не все, чтобы дать цельную картину. В Стамбуле есть все, и Византийская культура тоже.
Ольга Свиблова сообщила, что Павел Хорошилов — один из первых и крупнейших русских коллекционеров фотографии 19 века. Кроме Турции и Италии показывали русскую фотографию. В середине 19 века фотография проходит становление как искусство. В коллекции Хорошилова есть все крупнейшие имена мировых фотографов. Его дочь Настя Хорошилова — замечательный фотограф, преподает в Школе Родченко, которая работает в Доме фотографии. Несмотря на то что она живет в Германии, занимается фотографией о России.
В аннотации организаторов указывается, что история Византии-Констан
На выставке собраны фотографии Константинополя второй половины позапрошлого столетия. История турецкой фотографии начинается в 1843 году, когда француз Жозеф-Филибер Жиро де Пранже создал дагерротип – панораму Константинополя. Первыми фотографами Османской империи были европейцы: в 1845 году венецианцы братья Карло и Джованни Найя открыли портретную фотостудию в центре турецкой столицы. В 1851-1854 годы в Константинополе работал знаменитый британец Джеймс Робертсон. В 1850-е годы на улице Гранд рю де Пера, где располагались посольства и представительств
Любимыми сюжетами местных фотографов были съемки мечетей (символ города – Айя-София, или собор Святой Софии), экстравагантных дворцов, древних крепостей Румелихисар и Едикуле, сохранившихся античных и византийских памятников, Галатского моста и пролива Босфор, морских пейзажей, а также портретов жителей многонационально
В центральной части экспозиции панорама Константинополя, выполненная Паскалем Себа в 1872 году. Фотографические виды турецкой столицы, снятые с башни Беязыт и Галатской башни, позволяли показать живописную перспективу города и пользовались большой популярностью у туристов. Создание подобных панорам требовало большого мастерства фотографа, так как композиция собиралась из 10-12 хорошо подобранных друг к другу кадров.