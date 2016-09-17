СТАМБУЛ ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

16 сентября в Московском Мультимедиа Арт Музее состоялась торжественная церемония открытия выставки турецкой фотографии XIX века «Закрыв глаза, я слушаю Стамбул…». Основа экспозиции – фотографии Константинополя второй половины позапрошлого столетия. Фотографии из коллекции Павла и Анастасии Хорошиловых.

Директор Дома фотографии провела содержательную экскурсию по выставке для председателя Госдумы Сергея Нарышкина и его жены Татьяны.

Присутствовали спецпредставител ь президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, советник председателя ГД Павел Хорошилов, замминистра иностранных дел Алексей Мешков, посол Азербайджана Полад Бюль-Бюль Оглы, посол Турции в России Умит Ярдым, председатель Ассоциации российских и турецких предпринимателей Наки Карааслан.

Для названия выставки взята строчка из стихотворения турецкого поэта Орхан Вели Канык «Закрыв глаза, я слушаю Стамбул…»

Как можно рассматривать фотографии с закрытыми глазами? Нарышкин расшифровал: искусство во многом зиждется на противоречиях и чаще задает вопросы чем отвечает на них. Можно попытаться услышать прошлое и задуматься о настоящем.

В комментарии «МП» Павел Хорошилов рассказал, что в его коллекции порядка ста фотографий из Турции. Здесь представлено не все, чтобы дать цельную картину. В Стамбуле есть все, и Византийская культура тоже.

Ольга Свиблова сообщила, что Павел Хорошилов — один из первых и крупнейших русских коллекционеров фотографии 19 века. Кроме Турции и Италии показывали русскую фотографию. В середине 19 века фотография проходит становление как искусство. В коллекции Хорошилова есть все крупнейшие имена мировых фотографов. Его дочь Настя Хорошилова — замечательный фотограф, преподает в Школе Родченко, которая работает в Доме фотографии. Несмотря на то что она живет в Германии, занимается фотографией о России.

В аннотации организаторов указывается, что история Византии-Констан тинополя-Стамбул а насчитывает не одно тысячелетие. В русской сказке город называется Царьградом. Претерпел множество изменений, побывав столицей трех империй: Римской, Византийской и Османской. Расположен на полуострове, образованном проливом Босфор, бухтой Золотой Рог и Мраморным морем. В силу своего особого географического положения на границе Европы и Азии город был и остается стратегическим мостом для политиков, дипломатов, общественных и культурных деятелей разных стран.

На выставке собраны фотографии Константинополя второй половины позапрошлого столетия. История турецкой фотографии начинается в 1843 году, когда француз Жозеф-Филибер Жиро де Пранже создал дагерротип – панораму Константинополя. Первыми фотографами Османской империи были европейцы: в 1845 году венецианцы братья Карло и Джованни Найя открыли портретную фотостудию в центре турецкой столицы. В 1851-1854 годы в Константинополе работал знаменитый британец Джеймс Робертсон. В 1850-е годы на улице Гранд рю де Пера, где располагались посольства и представительств а западных компаний, появляется множество фотоателье. Их главными клиентами были европейские путешественники, ученые, писатели, художники и архитекторы, которые хотели приобрести на память изображения турецкой столицы с оттенком восточного колорита. Развитие фотографическое дело в Турции получило во время правления султана Абдул-Хамида II (1876-1909), который сам был фотографом и придавал большое значение фотодокументации архитектурных памятников и важнейших событий, происходивших в столице Османской империи.

Любимыми сюжетами местных фотографов были съемки мечетей (символ города – Айя-София, или собор Святой Софии), экстравагантных дворцов, древних крепостей Румелихисар и Едикуле, сохранившихся античных и византийских памятников, Галатского моста и пролива Босфор, морских пейзажей, а также портретов жителей многонационально й империи. В течение трех десятилетий, в 1850 – 1880-е годы, главным фотографом Константинополя считался Паскаль Себа. Конкуренцию ему составляли швед Гийом Берггрен, а также семейные предприятия – студии братьев Гюльмез и братьев Абдулла, прославившихся видовыми фотографиями и портретами государственных деятелей. После смерти Паскаля Себа в 1886 году его дело продолжил сын Жан Паскаль Себа, ставший не менее известным фотографом. В 1880-е годы он работал совместно с французом Поликарпом Жоайе. Начиная с 1870-х годов, фотоателье появляются и за пределами турецкой столицы. Так, француз Альфонс Рюбеллан открыл студию в Измире, где можно было приобрести видовые снимки города и фотографии античных памятников Смирны.

В центральной части экспозиции панорама Константинополя, выполненная Паскалем Себа в 1872 году. Фотографические виды турецкой столицы, снятые с башни Беязыт и Галатской башни, позволяли показать живописную перспективу города и пользовались большой популярностью у туристов. Создание подобных панорам требовало большого мастерства фотографа, так как композиция собиралась из 10-12 хорошо подобранных друг к другу кадров.