ЦИК ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

В России на выборах в Госдуму международные наблюдатели присутствуют от десяти организаций Всего 774, больше половины от БДПЧ 456 наблюдателя. Работают Миссия наблюдателей СНГ, Межпарламентская Ассамблея СНГ, ПА ОДКБ, ПС Союза Белоруссии и России, ПАЧЭС, БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЭ, Азиатская Ассоциация избирательных органов, ШОС, Межпарламентская Ассамблея православия. ПАСЕ не присутствует и кое-кто там уже жалеет. От наблюдения в Крыму все сами отказываются.

Международные наблюдатели представляют 63 государства, на первом месте Казахстан — 102, Белоруссия — 69, США — 63, Германия — 60, Армения — 32, Франция — 29. Они активно работают в 55 субъектах федерации. БДИПЧ штурмует Бурятию не имея аккредитации.

Плазма над креслами членов ЦИК показывала ролики, записанные тележурналистами на досрочном голосовании: вы какую-нибудь партию знаете? Оленевод заявил «Я все партии знаю». Все дружно и оленеводы и метеорологи упорно твердили, что голосовать нужно, потому что может и лучше будет.

Замминистра внутренних дел Александр Горовой сообщил о снижении нарушений на выборах. С начала избирательной кампании возбуждено 25 уголовных дел — в два раза меньше чем в 2011 г. Поступило 6 тыс сообщений, по ним возбуждено 728 административных дел, в 2011-м было более двух тысяч. Обстановка в стране стабильная. Тем не менее, зафиксированы случаи — человек с охотничьим оружием на участке, попытка провокации, попытка завладеть табельным оружием с помощью ножа. Зафиксирована возможность вброса бюллетеней в Ростовской области. Зафиксировали факты выноса избирательной документации в т.ч. избирательной документации.

Замминистра ответил на вопрос «МП» — были ли удаления наблюдателей с участков? Горовой заверил, что удалений не было. Однако позже Элла Памфилова сообщила, что один наблюдатель был удален по решению суда. Причина – лыка не вязал.

Политтехнолог и партстроитель Борис Надеждин считает, что выборы прошли ровнее, в Московской области всего одну карусель поймали – редкий случай.

На мой взгляд, основной причиной стали естественные перемены доминанты массового сознания. Принудительно глобализованный мир обратил внимание на Россию. За ним симпатии к собственной власти обрели сами россияне. Отсюда – конвергенция позиций.

В особенном положении председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, его Памфилова не устает хвалить. В Москве задействовано социальное такси. 72 тыс заявлений на него поступило. Один КОИБ поврежден в процессе чистки. Выявлено 16 случаев выдачи 2-х, 3-х, 4-х бюллетеней. 340 бюллетеней выдано, где перестарались и вместо кандидата Илюхина вычеркнули всю партию. Урны оперативно опечатаны и подвезены бюллетени из резерва МГИК.

В 21 час московского времени пошли первые данные, подтвердив данные исследования социолога Натальи Вакуровой – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия».

По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, технически подвести итоги выборов можно за пять дней.

Таким образом, провести первое заседание Думы 28 сентября вполне реально, а торопиться в нестабильной мировой обстановке есть очень большой смысл.