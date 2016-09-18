МОСГОРИЗБИРКОМ: ГОЛОСОВАНИЕ В СТОЛИЦЕ ИДЕТ БЕЗ НАРУШЕНИЙ

В Москве сегодня работают 3631 избирательный участок, где граждане могут отдать свой голос кандидатам в депутаты Государственной Думы РФ.

«У нас все готово, дело за москвичами», — сказал председатель Мосгоризибркома Валентин Горбунов утром в день выборов.

Секретарь Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщает, что пока не поступали жалобы на нарушения в ходе голосования на избирательных участках в столице. «Пока жалоб у нас нет, — сказал Ю.Ермолов, — Я сам уже успел проголосовать и хочу сказать, что избирательный участок полностью готов к открытию. Оборудование, необходимая документация на участке, члены МГИК, наблюдатели. Будем надеяться, что активность повыситься. Мы ещё раз подтвердили, что все необходимые условия на избирательных участках соблюдены».

Хороший уровень подготовки Москвы к выборам ранее отметила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

«Очень важно, что в Москве все участки охвачены видеонаблюдением. Вчера мы смотрели, как работает центр видеонаблюдения. Это перманентное наблюдение: как открылся участок, участники центра смотрят, запечатана ли урна, как идет процесс голосования. Это все и записывается», — сказала Э. Памфилова.

Напомним, на 3 тыс. 416 участках города Москвы установлены 6 тыс. 832 камер видеонаблюдения.

К этому моменту уже проголосовал мэр Москвы Сергей Собянин — на избирательном участке №90, что на улице Николаева.

Напомним, в Государственную Думу РФ проходят по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 — по одномандатным округам. Партийный список допускается до распределения депутатских мандатов при результате более 5% голосов, а при результате более 3% партии получают госфинансирование и освобождаются от сбора подписей на следующих выборах в Госдуму.