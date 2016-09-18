ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ: ГОЛОСОВАНИЕ В МОСКВЕ ПРОШЛО БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ

В Москве по завершении голосования на выборах депутатов Государственной думы общественные наблюдатели отмечают высокий уровень их проведения и фактическое отсутствие нарушений.

Заместитель главы Общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил АГН «Москва»: «Участки закрылись, все перешли к подсчету голосов, сейчас наблюдаем за подсчетом голосов. Естественно, участки с КОИБами, мы уверены, посчитались быстрее, участки без КОИБов чуть дольше будут считаться. В целом нарушений не было, только участок №3118».

По словам главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, в столице также не зафиксировано ни одной технологии нарушения голосования, именуемой «каруселью».

«На сегодняшний момент не доказана ни одна «карусель». Все-таки «карусель» — это когда с одного участка возят на другой и люди голосуют несколько раз. Подвоз — да, был. И мы видели, как организации осуществляли подвоз людей. Это никак не регламентировано в законодательстве, если это делает организация. Нам сказали о подвозе. Мы направили машину проследить, что это за подвоз. Оказалось, что это автобусы из военной части, ребята проголосовали, сели в автобусы и уехали в военную часть. Наша машина за ними следила, пока они не въехали в ворота. Это не была «карусель», это был подвоз людей, которые отслужили свою смену, приехали, потом вернулись домой», — сказал А.Венедиктов.

Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 — по одномандатным округам. Партийный список допускается до распределения депутатских мандатов при результате более 5% голосов, а при результате более 3% партии получают госфинансирование и освобождаются от сбора подписей на следующих выборах в Госдуму.