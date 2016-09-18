ЦИК КОНСТАТИРУЕТ ВЫСОКИЙ ИНТЕРЕС К ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ

Глава ЦИК Элла Памфилова открыла работу Информационного центра и отправила членов ЦИК голосовать каждого по своим участкам.

В воскресенье 18 сентября страна голосует. Территориальные избиркомы во вторник подведут итоги голосования на участках. Отсюда данные поступают в ГАС «Выборы» и дальше задержек быть не должно. По закону итоги голосования подводятся не позднее, чем за тридцать дней после дня голосования. Минимальный срок законом не установлен, технологически это пять дней.

Выборы-2016 отмечены множеством новаций. Нервное напряжение руководства оказалось заразным и распространилось с самого верха страны до населения. Как всегда, интересы у людей могут быть самые разные. Кому-то скучно. Другой уныло отдыхает от былых забот, лишившись возможностей попасть в парламент. Достаточно много активных людей заранее отстранены от выборов, без них трудно представить Думу. Не меньше таких, кто железобетонно уверен в будущем, и своем и страны.

Уже понятно, перенос дня голосования с декабря на сентябрь стал успешным стратегическим ходом. Наивысшая точка неразберихи ожидается по понятным причинам в ноябре.

Заметно много людей охвачено тревожностью. Пришло смутное чувство смены мирового формата. Человек охвачен сомнениями: коснутся ли перемены лично меня? Что они принесут? Впервые в постсоветской истории выборы приобрели заметный признак референдумного типа. В переводе на русский – выбор судьбы страны. К этому призывал президент в своем обращении к избирателям. О том же, изрядно волнуясь, говорила глава ЦИК Элла Памфилова на 53-м заседании ЦИК в ночь с субботы на воскресенье, посвященном одному вопросу — «О начале дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборах в органы государственной власти и местного самоуправления в субъектах Российской Федерации».

В работе Информационного центра ЦИК достаточно много новаций. В атриуме повесили огромный флаг России. Ровно в 23 часа по Москве на часах обратного отсчета цифры обнулились, открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке, а Памфилова в атриуме ЦИК объявила об открытии Единого дня голосования. Прозвучал Гимн. Впервые присутствовали все пятнадцать членов ЦИК.

Для начала Памфилова попросила повторить видеообращение Владимира Путина. В зале заседаний ЦИК оно прозвучало по-особенному. Затем сказала о том же своими словами и со своих позиций: от того, как мы проведем День голосования, зависит уровень доверия.

В избирательных комиссиях трудятся более 880 тыс человек. Памфилова благодарит всех наблюдателей, представителей СМИ, кто освещает выборы: «Вы наши союзники. Мы вместе сможем дать бой тем, кто попытается сфальсифицировать выборы».

В режиме видеоконференции прошло подключение Чукотки и Камчатки, где открылись участки и вовсю шло голосование. По телефону вышла на связь станция Беллинсгаузен в Антарктиде. Все 14 избирателей проголосовали досрочно, протокол передан по техническим каналам связи.

Процесс пошел, все в штатном режиме, – констатировала Памфилова.

В 10 часов воскресенья Элла Памфилова открыла работу Информационного центра ЦИК: «Никаких парадных речей вы от меня сегодня не услышите, хотя выборы для нас праздник.»

По информации главы ЦИК, избирательные участки — их около 96 тысяч — работают на всей территории России и за рубежом. В электоральной истории России объем выборов беспрецедентный. Задействовано 880 тыс человек – под миллион. Всего избирается 450 депутатов, 225 по одномандатным округам и 225 по федеральному округу. Конкурс соответственно около 10 и 14,5 человек на мандат. Подготовлены все необходимые информационные материалы. С информацией избиратель может познакомиться на участках. С учетом изменившегося законодательства 73 партии имеют право участвовать в выборах. 14 партий принимают участие в выборах Думы. Всего проходит около 50 тыс избирательных кампаний и референдумов. В выборах разного уровня участвуют 43 объединения, 115 тыс кандидатов. Провели беспрецедентное количество обучающих семинаров. 26 партий приняли участие. Упростили допуск наблюдателей, назначение за три дня, но в исключительных случаях до последнего момента. Фактически введен мораторий на удаление наблюдателей с участков. У журналистов прав еще больше, чем у наблюдателей, они могут перемещаться по участкам. Международные наблюдатели — 774 из 63 стран — работают в 55 регионах. В Москве все участки охвачены видеонаблюдением. ЦИК максимально заинтересован в высокой явке.

«Наши опасения о том, что наблюдателей будет мало, не подтвердились. Количество наблюдателей уже превысило их число на предыдущих выборах. Мы старались исходя из законодательства обеспечить равные условия для всех партий. Уважаемые граждане России, приходите голосовать. Выбор-то есть. Я сейчас поду голосовать, у меня на участке девять приличных кандидатов. Кандидаты потрудились. И вы потрудитесь, это важно для вас, для ваших детей. Не отдавайте вашу судьбу в чужие руки! Как только закроются участки в Калининградской области, подсчет голосов будет идти в прямом эфире», сказала председатель ЦИК.

Усилия ЦИК явно оправдались и нашли отклик в душах людей. Ежегодные опросы социолога, исследователя СМИ и управления массовым сознанием Натальи Вакуровой показали неожиданный результат – появился и окреп интерес к выборам среди студенческой молодежи, прежде стойко аполитичной. Наш барометр выборов показывает расклад предпочтений по партиям, близкий к соотношению мандатов в шестом созыве Госдумы. Можно ожидать, что некоторые партии поменяются местами и появится от одной до трех из числа тех, кого на Охотном ряду не ждали.

В Информационном центре ЦИК аккредитовано 154 СМИ из них 85 иностранных, всего 1457 журналистов, из них 314 от иностранных СМИ.